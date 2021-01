Pronóstico Aston Villa vs Liverpool | Análisis, cuotas, apuesta

Aston Villa vs Liverpool se enfrentarán en esta tercera ronda de la FA Cup este día viernes. Un encuentro que en otras temporadas colocaría como gran favorito a los visitantes, pero que tendrá varios condimentos gracias a la tremenda campaña que está teniendo el conjunto local.

ASTON VILLA

El Aston Villa sigue realizando una buena campaña en el campeonato de Premier League y es hora de que empiece a trasladarlo a otros torneos domésticos de su país. Sobre todo a este, ya que en la FA Cup no ha tenido una buena imagen cayendo derrotados en sus últimos 5 partidos, sin poder avanzar de la tercera ronda.

La última cita de los Villanos terminó con derrota de 2-1 ante el Manchester United en la Premier, un cotejo en el que dieron batalla hasta el último minuto y en el que tranquilamente pudieron haberse llevado el empate. Ahora, se medirán ante un histórico de Inglaterra, al que vencieron en esta misma campaña por 7-2 en Villa Park.

En cuanto a bajas se refiere, Wesley y Trézéguet se quedan fuera de la convocatoria por lesión. Por otro lado, Ross Barkley efectivo que ha estado haciendo las cosas bien tras su cesión del Chelsea, es duda.

LIVERPOOL

El Liverpool no suele colocar a grandes efectivos en su 11 inicial cuando se trata de estas competencias coperas. Pese a ello, quizás Klopp deba considerar algo diferente para esta oportunidad, porque el nivel de su combinado no ha sido el mejor en las últimas semanas. De hecho, los reds no han podido ganar ninguno de sus 3 cotejos más recientes en Liga, arribando a esta cita con una derrota en la última fecha.

Dicha caída fue consumada contra el Southampton, al cual no pudieron siquiera marcarle un gol después de que los locales se pusieran arriba en los primeros minutos de juego. Sin embargo, contra este rival ha podido responder ofensivamente hablando en el pasado reciente, marcándole al menos 2 goles en 5 de los últimos 6 enfrentamientos tomando en cuenta todas las competiciones.

Jugadores como Diogo Jota, Naby Keita, Konstantinos Tsimikas, Joel Matip, Joe Gómez y Virgil van Dijk siguen sin estar disponible para este choque por lesión.

JUGADOR MÁS POWER

Jack Grealish se ha convertido en la joya Inglesa al que seguramente le harán muchas propuestas de clubes grandes. El Inglés registra 5 goles y 9 asistencias en la Premier. Números que intentará trasladar a este campeonato.

Klopp puede apostar a colocar en el 11 a alguno de sus efectivos de artillería pesada y Sadio Mané debería ser uno de ellos. El de Senegal ha aportado 6 goles y 4 asistencias en Liga, un jugador que temporada tras temporada sigue rindiendo al máximo nivel.

PRONÓSTICO

Vibrante choque en que los visitantes parten como ligeros favoritos en las apuestas por el mal rendimiento que ha tenido en la FA Cup el Astron Villa. Pese a ello, seguramente tengamos un duelo bastante disputado, ya que ninguno de los dos conjuntos atraviesa por su mejor momento, pero no suelen resignar en ataque sea cual sea su nivel.

Además de ello, se han anotado más de 2 goles en los 5 cotejos más recientes entre estos dos clubes en Villa Park, una tendencia a la que podrían darle continuidad para tratar de conseguir avanzar a la siguiente ronda.

Por lo tanto, se cree que este puede ser un encuentro cargado de emociones en que ambos conjuntos puedan hacerse daño en sus áreas.