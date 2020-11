Pronóstico Aston Villa vs Brighton | Análisis, cuotas, apuesta

El día de hoy se disputará la novena jornada de la English Premier League y uno de los partidos a disputarse será este enfrentamiento entre el Aston Villa y el Brighton, el cual se jugará en el Villa Park.

Aston Villa

Los “Villains” están gozando de una excelente campaña, siendo un equipo completamente distinto al que casi desciende durante la temporada anterior. Con un récord de 5-0-2, el Aston Villa se encuentra en la sexta posición de la clasificación con 15 puntos. De continuar con este ritmo, será una temporada tranquila para el equipo.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

El conjunto dirigido por Dean Smith volvió a conseguir una victoria en la última jornada disputada de Premier League, ganando por 0-3 en su visita al Emirates Stadium y sacudiéndose con esto una racha negativa de dos derrotas consecutivas ante el Leeds y Southampton. Hoy tendrán a un rival que en papel es accesible, y tendrán que demostrar que continúan en buena forma luego del parón de selecciones.

Bajas para el partido

Bjorn Engels

Frederic Guilbert

Alineación probable (4-2-3-1)

PO: Martínez, DEF: Cash, Konsa, Mings, Targett, MED: Luiz, McGinn, Trezeguet, Barkley, Grealish, DEL: Watkins.

Brighton Hove & Albion

Ha sido una temporada decepcionante para el Brighton y se espera mucho más de ellos luego de las buenas contrataciones que hicieron previo al comienzo de la temporada. Con un récord de 1-3-4 y apenas 6 puntos conseguidos, se encuentran en la decimosexta plaza de la tabla, apenas tres puntos por encima del descenso.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Los “Seagulls” llegan a este compromiso tras no poder ganar en sus últimos seis partidos de Premier League (siete si contamos todas las competiciones). No se puede decir que no lo han intentado, ya que han anotado en cinco de los seis compromisos en liga de esa racha. De hecho, el Brighton es el cuarto equipo que más goles ha anotado entre los conjuntos ubicados en la mitad inferior de la clasificación, y para lograr salir de esta mala racha solo tienen que mejorar su defensa, y el empate 0-0 ante el Burnley en su último choque de liga es un buen comienzo para esto.

Bajas para el partido

Florin Andone

Alexis Mac Allister

Alineación probable (3-4-2-1)

PO: Sánchez, DEF: Webster, Veltman, Burn, MED: Lamptey, White, Bissouma, March, DEL: Lallana, Trossart, Maupay.

Jugador más power

El motivo por el que el Villa no descendió el año pasado fue por el pobre nivel de sus rivales y por el gran nivel de su capitán Jack Grealish. El internacional inglés continúa siendo ídolo de la afición con sus grandes actuaciones y en esta campaña de Premier tiene 4 goles y 5 asistencias, estando involucrado directamente en el 50% de los goles de su equipo.

El regreso de su delantero titular Neal Maupay seguramente dará algo de pólvora al ataque del Brighton, bastante necesitado de esta luego de su actuación ante el Burnley. El francés es el máximo goleador del equipo con 4 tantos, además de haber repartido una asistencia en la presente temporada.

Pronóstico

Poniendo aparte el choque ante el Burnley, los partidos del Brighton suelen ser muy entretenidos y llenos de goles. Cinco de los ocho compromisos de los “Seagulls” en Premier han acabado con más de 2.5 goles, y de los tres que no terminaron de esta manera, dos tuvieron anotaciones de los dos equipos involucrados.

El Aston Villa, al igual que el Brighton, posee una naturaleza bastante ofensiva. Cinco de sus siete partidos de liga hasta la fecha han tenido tres o más goles, aunque a diferencia de su rival ellos si poseen un mayor enfoque defensivo, manteniendo cuatro veces su portería sin goles en la actual campaña.

Hay que destacar que los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos han terminado con goles de ambos elencos.