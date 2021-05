Pronóstico Angels vs Athletics | Análisis, cuotas, apuesta

Los Oakland Athletics, buscarán esta noche seguir afirmándose en lo más alto de la División Oeste de la Liga Americana cuando reciban por tercera noche consecutiva la visita de Los Angeles Angels.

LOS ANGELES ANGELS

Los Angeles Angels, siguen en medio de otra decepcionante temporada, ya que, se encuentran batallando por no caer en la última posición de la División Oeste de la Liga Americana, con su pésimo record de 22 victorias y 29 derrotas. Los Angels, tienen el peor cuerpo de picheo de toda la MLB, con una media de 5.68 carreras permitidas por partido, y permitiendo que sus rivales bateen para .256.

Si bien la ausencia de Mike Trout no había afectado en demasía el desempeño de la ofensiva de los Angels, esta si se ha evidenciado en esta serie ante los Athletics, ya que, solo han podido anotar 1 carrera en 18.0 entradas, tras caer 0-5 el pasado jueves, y 1-3 en el noche de ayer. Trout, quien está fuera por “tiempo indefinido” debido a distensión en la pantorrilla derecha, bateó para .333, con 8 jonrones, 18 carreras impulsadas y 23 anotadas en sus primeros 117 turnos al bate.

En la noche de ayer, los Angels, recibió otra sólida actuación del japonés, Shohei Ohtani, quien lanzó 5.0 entradas en blanco, hasta permitir 3 carreras entre el sexto y séptimo episodio, las cuales significaron la diferencia en el partido.

OAKLAND ATHLETICS

Los Oakland Athletics, han tenido una muy buena temporada, y han recibido su premio al ser el equipo más consistente de la División Oeste de la AL, siendo los lideres de la misma con 31 victorias y 22 derrotas. Si bien los números de los Athletics no son asombrosos, si han sido lo suficientemente buenos como para lograr los resultados que han logrado, promediando 4.31 carreras anotadas y 4.30 carreras permitidas por partido. Sin embargo, necesitan mejorar un poco más sus desempeño como local, donde han dejado record de 17 victorias y 15 derrotas.

Al igual que en el primer partido, los Athletics, aprovecharon ayer la buena actuación de su abridor, y los pequeños deslices de los lanzadores de los Angels para llevarse la victoria. Abriendo el marcador gracias a un elevado de sacrificio de Matt Olson en la sexta entrada, y colocando el 1-3 definitivo un capitulo después con los sencillos de Matt Chapman y Sean Murphy.

Luego de recibir 9.0 entradas en blanco por parte de Bassitt, los Angels, vieron a otro abridor hacer un gran trabajo. Ya que, Sean Manaea, lanzó por espacio de 6.2 entradas, permitiendo 6 hits y solo 1 carrera, mientras ponchaba a 8 rivales.

DUELO DE LANZADORES

Alex Cobb: Aunque ha tenido un desempeño inconsistente, el derecho de 33 años no lo ha hecho del todo mal recientemente, lanzando 10.0 entradas y permitiendo 6 hits y 3 carreras en dos aperturas.

Frankie Montas: El oriundo de Sainagua, República Dominicana, no ha sido del todo efectivo en esta campaña, dejando un record de 5-4 y ERA. de 4.92 en 10 aperturas realizadas.

PRONÓSTICO

Aunque recientemente han tenido algunas dificultades para producir, los Oakland Athletics, se han visto bien frente a los lanzadores de los Angels, y creo que hoy no será la excepción, ya que, Cobb, no lo ha hecho mal, pero no genera confianza, especialmente con su control. No obstante, aún sin Trout, Los Angeles Angels, tienen un buen potencial ofensivo, el cual podría estallar hoy ante un Montas que ha tenido muchas problemas para ser consistente.

Así que, espero un partido liderado por las ofensivas, y por lo tanto, con un marcador con más de