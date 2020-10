Pronóstico Ajax vs Liverpool | Análisis, pronósticos, cuotas

Ajax vs Liverpool se enfrentan por el Grupo D de la UEFA Champions League 20/21. Partido que promete muchos goles, con un Ajax que quiere volver a trascender en la Champions, recibe a un Liverpool que no ha tenido los mejores resultados en sus últimos partidos.

AJAX

El Ajax no tuvo una buena participación en la Champions League de la edición pasada; en donde terminó siendo tercero del Grupo H, lo que lo llevo a las fases finales de la Europa League donde fue eliminado por el Getafe de España en los dieciseisavos del torneo. Pero, en esta nueva edición de la Champions esperan poder avanzar a octavos de final, como lo hicieron hace dos temporadas.

El equipo que dirige Erik ten Hag afortunadamente no presenta bajas significativas. Esta puede ser una de las razones por la cual el Ajax se mantiene firme en la Eredivisie, ya que pese a la venta de grandes jugadores que en su momento, fueron claves para alcanzar las semifinales de la Champions de 2019; el equipo holandés sigue manteniendo su buen trato del balón principalmente reflejado en la liga local, donde suman 4 victorias y 1 sola derrota; siendo la Champions donde quieren volver a trascender.

DISFRUTA DE MÁS PRONÓSTICOS HACIENDO CLIC AQUÍ

LIVERPOOL

El Liverpool, ganador de este torneo en la edición 2018/2019; quiere dejar atrás lo ocurrido la temporada pasada; donde como defensores del título fueron eliminados en Octavos de Final por un Atlético de Madrid que los sorprendió ganándoles el partido de vuelta en Anfield; y este jueves en su visa a Holanda quieren empezar el torneo dejando una buena imagen, además de llevarse los tres puntos.

Los Reds no han tenido los mejores resultados en sus partidos más recientes; donde solo han ganado 2 de sus últimos 4 partidos de liga; algo que puede asociarse a las flaquezas en zona defensiva del equipo dirigido por Jürgen Klopp, quienes han recibido gol en 4 de los 5 partidos ligueros que han disputado. Además, todo se complica para el equipo de Anfield tras confirmarse la baja de Virgil van Dijk por el resto de la temporada, baja sensible pues el holandés es uno de los pilares de la defensa de Liverpool, que si bien no está en su mejor momento, esto agrava mucho más su situación.

Con respecto a las bajas del Liverpool para este partido; aparte de la ya mencionada de van Dijk, hay que sumar la del guardameta brasileño Alisson Becker y Alex Oxlade-Chamberlain también por lesión; mientras que el Español Thiago Alcántara y el Camerunés Joel Matip son duda para este partido.

JUGADOR MÁS POWER

Dusan Tadic es uno de los jugadores claves que tiene el Ajax en ataque, el delantero serbio de 31 años marco un doblete en la última victoria de su equipo por 5-1.

Mohamed Salah es el máximo goleador del Liverpool en la presente temporada, el egipcio ya suma 6 goles, de los cuales 3 los anotó en sus dos últimos partidos de Premier League.

PRONÓSTICO

Este será el primer partido oficial entre ambos, el cual, a priori, pinta para ser muy parejo; con un Ajax que intentará imponer condiciones y mantener su buen toque de balón, eso teniendo que lidiar con la presión asfixiante que caracteriza al equipo de Liverpool.

Un partido que se espera tenga muchos goles, sobre todo por los buenos números en faceta ofensiva que tienen ambos equipos, aunado a un Liverpool muy endeble en defensa, tenemos todos los elementos necesarios para un encuentro que muy posiblemente tenga como mínimo 3 goles.