Pronóstico Ajax vs Atalanta | Análisis, cuotas, apuesta

La Jornada final de la Fase de Grupos en la UEFA Champions League 2020-21 ha llegado, y con ella este gran partido de Ajax vs Atalanta. En el cual el perdedor dirá adiós y será enviado a la Europa League.

AJAX

El Ajax llega a esta última jornada como el equipo con el peor panorama de cara a la lucha por avanzar a la siguiente ronda. Ya que, solo les sirve ganar, dado que se encuentran terceros con 7 puntos, 1 punto menos que el Atalanta, quien está en el segundo lugar y al cual recibirán hoy.

Durante la semana pasada, el conjunto holandés supo jugarle de tú a tú al Liverpool en su propio patio, sin embargo, aunque fue un partido muy equilibrado, y donde ambos gozaron de muchas oportunidades de cara al arco rival. El equipo local aprovechó una mala salida de Andre Onana, portero del Ajax, quien dejó a Curtis Jones solo frente a la portería, convirtiendo el 1-0 que significó la victoria paro los ‘Reds’. Y la cual dejó en una posición comprometida al Ajax.

Para este encuentro, Mohammed Kudus, es la única baja confirmada por parte del Ajax. Mientras que, Lassina Traore y Davi Neres, se encuentran en la lista de dudas.

ATALANTA

A pesar de que complicaron su clasificación a la siguiente ronda, con un inesperado resultado en la jornada anterior. El Atalanta, llega a este partido en buena posición, ya que, con 8 puntos, un empate les valdría para asegurar su presencia en los Octavos de Final de la Champions League por segundo año consecutivo. No obstante, primero deberán superar este duro viaje a Países Bajos, donde los espera un equipo sediento de sangre.

Después de lograr una gran victoria en Inglaterra de 0-2 ante el Liverpool. ‘La Dea’ desaprovechó la oportunidad de prácticamente amarrar su pase a la próxima fase. Ya que, no lograron pasar del empate, en casa, ante el Midtjylland danés, en un partido donde si bien fueron superiores, se vieron sorprendidos con el gol del rival al minuto 13. Y no fue sino hasta el minuto 72 donde lograrían el tanto del empate, sin embargo, para su pesar, no pudieron completar la tan anhelada remontada.

Matia Caldara, Aleksey Miranchuk, Johan Mojica y Mario Pasalic, serán las únicas bajas para el Atalanta en este encuentro.

JUGADOR MÁS POWER

Dusan Tadic será quien comande nuevamente el ataque del Ajax, ya que, el delantero y capitán de 32 años, suma 2 goles y 3 asistencias en 5 partidos en esta Champions League.

Duvan Zapata, ha sido la máxima referencia ofensiva del Atalanta en esta competencia, registrando 3 goles y repartiendo 1 asistencia. Siendo 2 de esos goles ante el Ajax.

PRONÓSTICO

Aunque el Atalanta ha tenido una temporada de muchos altibajos, ha demostrado que ofensivamente sigue siendo un equipo peligroso, algo que deberá tener en cuenta el Ajax, antes de irse con furia hacia su arco. Sin embargo, los italianos, también siguen teniendo los mismos problemas defensivos que han acarreado en las últimas temporada, y hoy, ante un equipo local que tiene muy buenos jugadores de ataque, no la pasará para nada fácil.

Por lo tanto, espero un partido entretenido, con ambos equipos teniendo muchas oportunidades de gol, y dejando un marcador con más de 3.5 goles en total.

Recomendación: Más de 3.5 Goles. Cuota 1.93.

