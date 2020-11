Pronóstico 49ers vs Saints | Análisis, cuotas, apuesta

El Mercedez-Benz Superdome de New Orleans, Louisiana, recibe hoy uno de los partidos que se disputarán en la Semana 10 de NFL y que tendrá como protagonistas a los equipos de San Francisco 49ers y New Orleans Saints.

San Francisco 49ers

Con un récord no tan malo de 4-5-0, los San Francisco 49ers se encuentran en la última posición de la división oeste de la Conferencia Nacional. La temporada podría ser mejor pero las lesiones no hay dejado a los 49ers brillar como es debido, con ausencias para el día de hoy como la de Garappolo, Kittle, Mostert, Samuel, entre otros jugadores de renombre.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

El equipo llega a este compromiso con el pie izquierdo ya que sus últimos resultados no han sido los mejors, cayendo en partidos consecutivos ante los Seattle Seahawks por 37-27 y ante los Green Bay Packers por 34-17. Como podemos ver, fueron enfrentamientos contra equipos de muy alto nivel y no tienen descanso ya que hoy les tocará volver a verse las caras contra otro gran equipo de la NFL y ante tantas ausencias no se le augura nada bueno a San Francisco.

Estadísticas a considerar

Con la gran cantidad de ausencias en ofensiva, los 49ers tendrán que hacer un muy buen trabajo defensivo si desean tener la más mínima posibilidad de ganar el partido.

Su defensa permite apenas un promedio de 334.8 yardas totales por partido, lo que es el cuarto mejor promedio de la NFL. Además, por aire sus oponentes recorren solo 218.4 yardas por encuentro, octavo mejor registro en esa categoría y sus oponentes les anotan un promedio de 23.0 puntos por partido en esta campaña.

New Orleans Saints

Con la victoria en el Monday Night Football de la Semana 9, los Saints se movieron al primer puesto de la división sur de la Conferencia Nacional con un récord de 6-2-0 y deben continuar obteniendo buenos resultados para mantener la posición ya que Tampa Bay no dará tregua y estará luchando hasta el final.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

De hecho, con la victoria aplastante de los Saints contra Tampa Bay por 38-3 en ese Monday Night, los Saints extendieron su racha invicta a cinco compromisos, saliendo vencedor ante Lions, Chargers, Panthers, Bears y Buccaneers. Una tendencia durante esa racha fueron las victorias ajustadas, con cuatro de ellas siendo por una posesión de diferencia y tres fueron por apenas tres puntos, por lo que su victoria en la Semana 9 fue la primera holgada y esperarán continuar ganando de esta manera para no sufrir en los partidos.

Estadísticas a considerar

Los Saints han sido fuertes tanto en ataque como en defensa. Ofensivamente son el noveno equipo que más yardas totales y por aire recorre en promedio, con 398.9 y 368.5 respectivamente, además de ser el cuarto equipo que más punto promedia en la liga con 30.5 y tener un porcentaje de conversión de terceras oportunidades de 51.4, el cual es el mejor de la NFL.

Defensivamente permiten a sus rivales 331.6 yardas totales por partido, tercer mejor registro en la liga, y sus oponentes recorren un promedio de 80.3 yardas por tierra en promedio en esos enfrentamientos, segundo mejor promedio de esta índole.

Jugador más power

Ante tantas ausencias, el receptor Richie James vio minutos por primera vez en la temporada en el último juego contra Green Bay y tuvo una muy buena actuación, recibiendo el balón nueve ocasiones y consiguiendo mover el balón unas 184 yardas, con un promedio de 20.4 recorridas por recepción.

El receptor abierto Michael Thomas volvió a la acción en la Semana 10 tras perderse seis partidos para su equipo. Thomas recorrió más yardas que cualquier otro receptor de pase en el partido contra Tampa, con 51 yardas en total tras cinco pases, con un promedio de 10.2 yardas recorridos tras recepción.

Pronóstico

Los Saints lucen encaminados a obtener otra victoria ante unos diezmados 49ers que no contarán con sus hombres más importantes para hacerle frente a su rival de turno. El estatus activo de Michael Thomas luego de su larga lesión solo añade mucha más pólvora a la ofensiva de New Orleans y el quarterback Drew Brees estará feliz de contar nuevamente con su hombre de confianza.

Como mencionamos, cuatro de las cinco victorias de los Saints durante su racha positiva fueron por una posesión de ventaja pero hoy tienen la capacidad de ganar nuevamente por amplia diferencia ante un oponente que seguramente no causará mucho problemas a nivel ofensivo, y podemos decir esto con confianza considerando su rendimiento en las semanas pasadas contra Seahawks y Packers.