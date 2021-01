Con el deber de alistar motores para esta nueva temporada, arriba nuestra previa FPC de la temporada 2021.

Los equipos continúan moviéndose, los rumores, fichajes y marchas se acrecientan, y así los diferentes planteles proyectan sus aspiraciones para sus objetivos. Revisaremos las altas y bajas y analizaremos cual debe ser el principal objetivo de cada una de las escuadras.

Previa #4 FPC Temporada 2021 | Pasto, Equidad, Rionegro Águilas

PASTO

El equipo volcánico viene haciendo unas muy buenas campañas, al punto de ser uno de los clasificados a la Copa Sudamericana del próximo año. Lo bueno que tiene el equipo pastuso es que conoce sus limitaciones y aún así se sustentan la efectividad y orden de juego, sin ser un equipo en extremo mezquino.

Además, con la Copa FPC aún por definirse, resulta un buen objetivo si consigue disputar por él.

ALTAS: Stefano Arango (Nacional), José David Contreras (Tachira), Oswaldo Henríquez (Bnei Sakhim) , Hernán Pertuz (DIM), Yhorman Hurtado (Alianza), Arlex Hurtado (Tigres), Almir Soto (Patriotas), Juan Herrera (Macará) , Tomás Maya (Envigado), David Gómez (Once Caldas), Miguel Camargo (Tachira), Luis Pérez (Bogotá FC), Dubán Palacio (Bogotá FC), Cristian Díaz (Bogotá FC), Yilson Rosales (Correcaminos).

BAJAS: Jerson Malagón, Jhon Pajoy, Juan Guillermo Arboleda, Danilo Arboleda, Mairon Quiñones, Luis Delgado, Edis Ibargüen, Feiver Mercado, Cristian Álvarez y Marvin Vallecilla.

Sin duda alguna el volcánico conoce sus límites, pero lucha nuevamente por los 8 y hacer una decente Sudamericana es un objetivo realista. ¿Podrá ser, nuevamente, sorpresa el Deportivo Pasto.

EQUIDAD

Muy buena campaña del cuadro asegurador, y es que Alexis García es un experto en los equipos chicos, no tiene ninguna presión por lo que su juego defensivo se acomoda a las aspiraciones de sus escuadras. Llegar a semifinales de Liga fue un lujo, aunque con mucha suerte, terminó jugando por un cupo a la final ante Santa Fe, en donde complicó al rojo bogotano.

ALTAS: Cristian Bonilla (Millonarios), Sergio Román (Once Caldas), Marvin Vallecilla (Bucaramanga), Jean Pestaña (Tolima), Jean Carlos Fuentes (Caracas), Larry Angulo (DIM), Diego Herazo (Bucaramanga), Omar Duarte (Huila) y Daniel Mantilla (Patriotas).

BAJAS: Diego Nova, Joan Castro, Alex Rambal, Andrés Murillo, Bayhan Torres, Joan Castro, Matías Mier.

Con las bajas, el nivel del asegurador es muy probable que baje, pero ahí es donde interviene la táctica, en ocasiones demasiado defensiva, de Equidad. Novoa y Mier fueron pilares en la anterior campaña, por lo que el profe Alexis deberá encontrar otro rumbo.

Además, más que un detalle a mejorar, el gol es la clave de todo, por lo que la pérdida de su atípico goleador, como lo fue Miér, es un problema gordo.

RIONEGRO ÁGUILAS

Para mi decepción. A pesar d ecumplir un muy buen todos contra todos, no le alcanzó y tuvo que jugar la liguilla FPC, en la que si o si debía disputar la final, y es que su grupo contra DIM, Pereira, y Envigado no era de mucho peligro, sin embargo quedó fuera de todo. Se puede perder ante Millonarios, pero no contra Pereira.

ALTAS: Anthony Uribe, Hubert Bodhert (DT), Eliser Quiñones (Millonarios) , Alejandro Artunduaga (Pereira), César Arias (Alianza Petrolera).

BAJAS: Francesco Stifano, Carlos Henao, Jonny Mosquera, Brayan Fernández, Andrés Rentería y Jader Obrian.

La baja de su goleador, O’Brian al Dallas United de la MLS, es crucial y aunque tiene un equipo de experimentados, el “punch” que perdió resulta clave. De dicha forma, la mitad de tabla se configura como un objetivo realista al que debe apuntar la escuadra antioqueña. Además tienen nuevo “proyecto”, un cambio de DT siempre influirá en las expectativas de una escuadra que no pudo sostener a su delantera.

¿Llegará Dayro? Todo parece muy lejano.

Equipos que fueron muy buenos en la temporada pasada, pero que perdieron muchas de sus figuras para la actual temporada ¿Lograrán figurar?