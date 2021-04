NBA: Stephen Curry sigue haciendo historia y acrecienta su leyenda

El mejor lanzador de la historia de la NBA no para de romper récords, la noche anterior ante los Nuggets, Stephen Curry rompió una marca más que lo posiciona, aún más, en los libros dorados de la historia del mejor baloncesto del mundo.

Overwhelmed right now… #dubnation all I can say is thank you!! Taking a moment to enjoy this one. Humbled and Blessed. pic.twitter.com/gBtTcMDEOp