Miércoles de MLB. Previas, cuotas y predicciones by @apuestanweb

Miami Marlins VS Atlanta Braves 07/10/20

PRONÓSTICO: ATLANTA BRAVES -1.5

Tampa Bay Rays VS New York Yankees 07/10/20

PRONÓSTICO: MÁS DE 9 CARRERAS

Houston Astros VS Oakland Athletics 07/10/20

PRONÓSTICO: MÁS DE 8 CARRERAS

San Diego Padres VS Los Angeles Dodgers 07/10/20

PRONÓSTICO: LOS ANGELES DODGERS

Puede que los Marlins no avancen a partir de esta ronda, pero haber llegado hasta acá ya es todo un logro para un equipo que a priori no debería estar acá pero que se lo ganó gracias a una gran temporada. Los Marlins estuvieron en posición de dar la sorpresa en el juego uno de la serie pero su relevo se vino abajo permitiendo a Atlanta remontar en los innings finales del juego. Para sorpresa de nadie, Atlanta se valió de su ofensiva para ganar el primer encuentro de la serie. El equipo se encontró por debajo en el marcador durante gran parte del juego pero un rally en el séptimo inning aunado a su fuerte bullpen les permitió ganar el enfrentamiento. Fried no tuvo la mejor de sus actuaciones el día de ayer y aun así Atlanta consiguió llevarse la victoria por todo el soporte ofensivo que el lineup les ofrece a sus lanzadores. Recordemos que Atlanta fue la mejor ofensiva de toda la temporada regular.Después de perder en el primer juego de la serie, los Tampa Bay Rays cambiaron el chip y se enfocaron en emparejar las cosas. Y lo lograron en la noche de ayer, gracias a un gran trabajo en conjunto de sus lanzadores y la ofensiva. Los New York Yankees no se han cansado de batear en esta postemporada, y el partido de ayer no fue la excepción. Ya que, aunque registraron solo 5 hits, lograron anotar 5 carreras. Sin embargo, no contaron con el buen trabajo de sus lanzadores. Con ambas ofensivas en un buen momento, y con dos lanzadores que no dan seguridad en el montículo. Espero que este sea un partido entretenido y con el ataque siendo el principal protagonista. Por lo tanto, mi recomendación aquí, es confiar en que se anotarán más de 9 carreras.El equipo de Astros llegó a la postemporada mostrando su mejor versión, y es que ya consigue una ventaja de 2 encuentros en esta serie divisional, a solo 1 juego de avanzar a la siguiente ronda y cumplir su segundo barrido en estos Playoffs. Luego de la derrota en el juego 2, Athletics se encuentra en una situación desfavorable estando en riesgo de eliminación si consiguen una derrota en este tercer encuentro. A pesar de que Oakland tuvo 2 cuadrangulares por parte de Khris Davis y Chad Pinder. No les fue suficiente para vencer a Houston Astros ya que su ofensiva no fue nada participativa en las entradas posteriores mostrándose totalmente dominada por el cuerpo de lanzadores de Astros. Astros vs Athletics jugarán lo que posiblemente sea el último encuentro de esta serie y es un partido que puede terminar teniendo muchas carreras. Teniendo en cuenta de que esta serie se ha convertido en un auténtico derby de jonrones. Por eso creo que el encuentro termine con más de 8 carreras.Los San Diego Padres terminaron la temporada con uno de los mejores records de la MLB. Sin embargo, su rendimiento no ha sido el mismo en las últimas semanas, sufriendo en su Serie de Wild Card contra los St. Louis Cardinals y perdiendo ayer el primero de este serie. En esta temporada, Los Angeles Dodgers tuvieron el mejor récord de toda la MLB, y lo han demostrado en esta temporada. Superando fácilmente a los Milwaukee Brewers, en las Series de Wild Card. Y ganando el primer partido de esta serie divisional, en la que si bien no tuvieron su mejor presentación, si lograron aprovechar los pocos errores de su rival. Ambos equipos tienen jugadores de mucha calidad, sin embargo, siento ligeramente superior a Los Angeles Dodgers. Y no solo por tener a Kershaw en el montículo, sino también porque su bullpen ha sido mucho más efectivo y su ofensiva más productiva en los momentos claves. Por lo tanto, mi recomendación aquí es confiar en que los Dodgers se llevarán la victoria y pondrán esta serie 2-0 a su favor.