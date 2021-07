Liga Betplay | DIM vs. Águilas Doradas | Predicciones y Previa

¡Inicia el FPC! La liga BetPlay dará el puntapié inicial con el partido entre el DIM vs. Águilas Doradas, y con ello llega una temporada más de predicciones y previa del fútbol colombiano.

+ Copa Libertadores | Olimpia vs. Internacional | Predicciones y Previa

+ Copa Sudamericana | Santos vs. Independiente | Predicciones y Previa

Arranca una nueva temporada de la liga colombiana, un nuevo duelo y nuevas reformas de los diferentes equipos que no entienden de procesos, por ejemplo DIM registró un total de 17 movimientos del semestre anterior a este. Por su lado, Águilas, que no sabe lo que significa constancia en un año calendario, registró un total de 14 transferencias, y como no podía ser de otra forma, las 5 incorporaciones fueron por la libertad de la ficha del jugador, mucho no hay.

Este partido se disputará el viernes 16 de julio, a las 8 Pm, en el Atanasio.

Liga Betplay | DIM vs. Águilas Doradas

DIM

Bueno, ya sabemos que el Bolillo con poco hace mucho y más si está en el DIM, pero en verdad es preocupante la situación del DIM, aunque mantiene a Vuletich, su gran figura, perdieron a Mier en menos de 5 meses (uno de los más destacados del FPC), otro que ni se pudo ver jugar es el juvenil Juan Manuel Cuesta, delantero que fue transferido al Inter de Porto Alegre.

Lo más destacado del Poderoso es el regreso de Adrián Arregui, el volante puede ser un sostén para una escuadra que le ha faltado rigor en el medio del campo, posición ideal para el argentino que viene de “jugar” en Independiente. Y claro, no podemos olvidar a Vladimir Hernández, que tuvo un desastroso primer semestre con Atlético Nacional, en donde se notó falto de ritmo y en una condición física, a lo poco, polémica.

Nada atisba a que el DIM pueda tener una campaña de lucha de título.

Los números del Bolillo han sido irregulares, ganando 6 partidos (33%), 8 empates (44%) y perdiendo (22%); promediando 1,44 puntos por partido.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Andrés Mosquera Marmolejo. DF: Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez. MC: Adrián Arregui, Kevin Londoño (o Juan Carlos Díaz); Edwar López, Juan Pablo Gallego (o Sebastián Hernández), Vladimir Hernández. DL: Agustín Vuletich.

HISTORIAL

El DIM logró 12 victorias, el equipo del oriente antioqueño ganó 7 veces y hubo 6 empates. Así, de 75 puntos, el Rojo sumó 42 y el conjunto de Rionegro consiguió 27. Respecto a los goles, el Poderoso anotó 27 y recibió 19, para un +8 en ese ítem.

En 3 de los últimos partidos se repitió el mismo marcador, 2-1, dos de ellos a favor de Águilas (Liguilla eliminados 2020 y clausura 2019), mientras que el triunfo del Poderoso fue en el torneo regular del 2020.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias.

ÁGUILAS DORADAS

El caso de Águilas no es diferente, tras tener un decente 2020 en cuanto a resultados, todo se fue al piso, trasferencia a transferencia y marcha tras marcha el equipo se deshizo y claro, nada volvió a ser lo mismo. Llegando al punto a terminar en la penúltima posición en el campeonato pasado ganando tan solo dos partidos.

La principal transferencia de Águilas fue la de su capitán, Carlos Ramírez que jugará en el Pereira; en su ausencia Águilas contrató a Oswaldo Henriquez, que viene de “jugar” en Pasto, además del ex Millonarios, Facundo Ospitaleche, volante, fue contratado por el equipo del Oriente antioqueño.

Pero su contratación de peso fue la de Jonathan Agudelo, que viene de un año de inestabilidad, con su paso fugaz en Gimnasia de la Plata y del Hapoel Be´er Sheva.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Bejarano. DF: Salazar, Henríquez, Artunduaga, Angulo. MC: Ospitaleche, Otalvaro; Fredy Salazar, Díaz, Marrugo. DL: Agudelo.

Liga Betplay | DIM vs. Águilas Doradas | Predicciones y Previa

Recomendado: Gana DIM