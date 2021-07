Liga BetPlay | América vs. Junior | Predicciones y Previa

Sin duda alguna el partido de la fecha, el juego entre dos equipos que deben pelear por el título. Así llegan las predicciones de la Liga Betplay con la previa del duelo América vs. Junior.

Las dos escuadras vienen de un debut en Copa Sudamericana bastante complicado, los dos cayeron en su primer partido de maneras insólitas, mientras que América lo hizo mostrando pocos argumentos para la victoria en un partido escaso de creatividad; Junior lo hizo de una manera sumamente infantil, con jugadores totalmente desconcentrados y aunque con una muy buena efectividad, no sirve si solo lo mantienes un tiempo y una coladera en defensa.

Este partido se jugará el sábado 17 de julio, a las 3:30 de la tarde, y se jugará en el Pascual.

Liga BetPlay | América vs. Junior

AMÉRICA

El efecto Osorio aún no ha generado algún efecto, en el encuentro copero contra Paranaense el Diablo tuvo un mínimo de reacción, sin profundidad y un juego en el que el estilo del ex DT de Nacional no se ha visto; y claro, está dicho que no tiene los jugadores para hacer rotación, ni mucho menos implementar un estilo (una circulación y una presión que da atisbos del estilo de Osorio, peor mínimos).

El próximo partido copero de la Mechita será el martes 20 de julio.

Pero bueno, entrando en materia en el FPC, este debut ante Junior será complicado, esencialmente por todo el trabajo que le falta a Osorio.

El último partido finalizó 2-1 en favor de los de Barranquilla.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Graterol. DF: Arrieta, Torres, Segura, Mosquera. MC: Ureña, Paz; Lucumí, Rodríguez, Moreno. DL: Ramos.

HISTORIAL

En total se han jugado 213 encuentros entre Junior y América de Cali sumando todas las competencias. El historial muestra una clara superioridad americana sobre los costeños. Junior ha ganado 64 partidos, América ha salido victorioso en 85 y han empatado en otras 64 oportunidades.

En total son 102 ocasiones en las que se han enfrentado estos dos equipos con Junior visitando al conjunto escarlata por la liga. Los números, sin embargo, están a favor del conjunto caleño, que se impuso en 56 oportunidades, en otras 14 salieron vencedores los tiburones, dejando un saldo de 32 ocasiones.

Los últimos 5 partidos dejan el marcador igualado, con 3 empates y una victoria para cada escuadra. Aquellas igualdades fueron, dos de ellas a cero y la restante a dos; la victoria del Junior fue por 0-1 (apertura 2019) y la del Diablo fue en la final del clausura 2019.

JUNIOR

Lo del Tiburón no es diferente, el caso de los dirigidos por Luis Amaranto Perea fueron brillantes en efectividad, 3 goles en 3 aproximaciones al arco de Libertad en el primer tiempo, eso sí, con un error garrafal de Fuentes en el empate; luego, en la segunda mitad todo fue un caos, no llegó a gol y siguió cometiendo errores graves, como el de Larry Vásquez ¡INFANTIL!

El próximo partido copero será el miércoles 21 de julio.

Este Junior no tiene mucha forma, y es que aunque su próximo rival no tenga ritmo, el Tiburón no posee un estilo, y eso con el mismo técnico, la improvisación al acecho de todo y sin el talento diferencial de Borja y Teo, todo estará peor.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Viera. DF: Pacheco, Rosero, Ditta, Fuentes. MC: Vásquez, Moreno; Hinestroza, Sambueza. DL: Cetré, Valencia.

Liga BetPlay | América vs. Junior | Predicciones y Previa