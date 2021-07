El torneo de selecciones de la UEFA cumplirá 61 años en julio y se celebrará por primera vez en más de dos sedes, ya que algunos representativos nacionales serán locales en sus naciones.

Originalmente se iba a celebrar en el 2.020, y con ocasión de los 60 años, se definió que fuera una gran fiesta por todo el continente, y no en una sede fija como es habitual, pero la pandemia obligó al cambio de planes (11 países, para ser más exactos: Inglaterra, España, Alemania, Italia, Países Bajos, Escocia, Dinamarca, Hungría, Rumanía, Rusia y Azerbaiyán). Igualmente, se ha visto un gran espectáculo multicolor en las diferentes sedes. La UEFA sabe cómo hace sus cosas!

Curiosidades de La Euro

– En la primera Eurocopa celebrada (1960), España no llegó a disputar los cuartos de final por la negativa de Francisco Franco a que los jugadores viajaran Francia (país anfitrión). La selección española era favorita y no tuvo la oportunidad de mostrar su potencial ante la Unión Soviética.

– La tanda de penales más famosa de la historia se dio en la final de la edición de Yugoslavia 1976, teniendo como protagonista a Antonín Panenka ejecutando su mítico lanzamiento desde los once pasos ante Sepp Maier, el primero representando a Checoslovaquia y el segundo a la República Federal Alemana, coronándose los checos por 5-3 tras los penaltis.

– Italia ganó su única Euro siendo anfitrión en 1968 gracias al lanzamiento de una moneda. Se enfrentaban contra la Unión Soviética en Nápoles, otra gran favorita, ante una semifinal sin tantos por ambos equipos. Se decide echar a sorteos ya que el procedimiento normal en estos casos era un partido de desempate. La final era en dos días por lo que el ganador se decidió al azar en los vestuarios. La moneda cayó a favor de los italianos.

– La selección de Yugoslavia nunca tuvo la Euro a su favor. Perdió dos finales ante la Unión Soviética (1960) e Italia (1968). En 1992 fue excluida del torneo por la guerra civil del país y además fue participe de las dos mayores goleadas de la historia del certamen, un 5-0 ante Dinamarca en 1984 y un 6-1 frente a Holanda en el año 2000. Sólo ganó un partido en 32 años, ante Noruega en el 2000.

– Sólo una persona ha sido capaz de ganar la Eurocopa como jugador y como entrenador. Beri Vogts. Fue exjugador del Borussia Dortmund que ganó el torneo continental con los teutones en Bélgica 1972 y tras retirarse continuó su carrera en los banquillos entrenando a la selección de Alemania en Suecia 1992. Cuatro años después consigue la Euro como estratega ante la República Checa en el certamen de Inglaterra 1996.

– Únicamente siete jugadores han conseguido un hat trick en la Eurocopa: el francés Michel Platini, el español David Villa, el portugués Sergio Conceiçao, los alemanes Klaus Allofs y Dieter Müller, y los holandeses Patrick Kluivert y Marco van Basten.

– Desde 1984 (Francia) no gana la Eurocopa ningún país anfitrión. Esto podría cambiar en esta Euro debido a su nuevo formato. Portugal (en 2004) y Francia (en la anterior edición) estuvieron cerca, pero cayeron derrotados en la final. Las únicas selecciones que han ganado como organizadoras: España (1964), Italia (1968) y Francia (1984), lo que demuestra que jugar en casa no siempre es una ventaja.

La mayor goleada de la historia de la Eurocopa, en los 60 años, se dio en la edición de 2000. Fue en los cuartos de final, disputados entre Países Bajos y Yugoslavia, en los que los neerlandeses se impusieron por 6-1. Precisamente, los balcánicos se llevaron también otra de las mayores derrotas de la competición, al caer por 5-0 contra Dinamarca en 1984. En esa misma edición, la campeona Francia se impuso por la misma diferencia contra Bulgaria.

La mayor victoria en una final se la llevó España en la Eurocopa de Polonia y Ucrania, en 2012. Entonces, la vigente campeona del mundo se impuso a Italia por 4-0, revalidando el título conseguido cuatro años antes. La siguiente mayor goleada en una final sucedió en 1972, cuando Alemania Federal se impuso a la URSS por 3-0.

Directv y La Euro

Siempre que se piensa en deportes, Directv manda. Y para La Euro, esta no podía ser la excepción: transmisión de lujo, programas especializados, repeticiones, y la mejor calidad.

Por dónde verla?

DIRECTV Sports 610 SD – 1610 HD

DIRECTV Sports2 612 SD – 1612 HD

DIRECTV Sports+ 613 SD – 1613 HD

DIRECTV Sports4 615 SD – 1615 HD

DIRECTVSports.com

DIRECTV Sports App

Y por supuesto, Directv Go

Con DIRECTV GO, los usuarios pueden acceder a contenido cómo y cuándo quieran a través de distintos dispositivos, tal como smartphones, tabletas, laptops, computadoras o Smart TVs. DIRECTV GO es un servicio de suscripción over-the-top (OTT) que ofrece acceso online a una variada programación en distintos países de Latinoamérica. Incluye acceso a canales lineales, en vivo, contenido On Demand y deportivo, y la opción de suscripción a programación premium. DIRECTV GO es un servicio de Vrio ofrecido por su empresa afiliada Latam Streamco Inc. Está disponible sin costo adicional para los suscriptores del servicio de televisión satelital de DIRECTV en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, gracias a un acuerdo entre Vrio y los proveedores del servicio de televisión satelital de DIRECTV. Más información en: www.DIRECTVGO.com.