¡HUMILLACIÓN! Colombia, un espejismo frente a Ecuador

Les aseguro que no es de ganas ni de “huevos”, reducir la derrota al folclor es caer en un típico que se suele cometer, porque estoy seguro que la selección no se reservó nada, pero tácticamente y técnicamente le faltó todo, no hay líderes, nadie grita o pega una patada, Colombia es un equipo frío y cada vez se congela más.

HAY QUE GANAR CUANDO LAS PAPAS QUEMAN

Desde el vamos, la formación de Colombia era extraña, atisbando el partido que iba a disputar. Y es que subir a Cuadrado al medio del campo significaba que alinearlo como lateral, contra Uruguay, fue un error ¿Acaso hay un mejor lateral que él? Y la titularidad de Díaz presumía algo más de ida y vuelta, lo cual nunca ocurrió (Lo de Ospina fue un accidente y no creo que su presencia hubiese cambiado las cosas), y el curioso medio del campo, sin Wilmar Barrios asombró a propios y extraños.

LOS MISMOS ERRORES Y SIN IDEAS

Ahora bien, una vez el balón rodó, todo fue un caos, el desorden defensivo fue impresionante, la ausencia de Barrios se notó desde el primer momento, Lerma nunca entendió la zona en la que debía jugar y Uribe se vio claramente superado por la genialidad de Mena que fue amo y señor del juego.

Sin embargo hay muy poco que analizar, pareciera que el partido contra Uruguay se hubiese continuado jugando, con errores infantiles, una desmotivación abrumadora causada por el rival y el inerte flujo sanguíneo de algunos jugadores, con un James que intentaba pero se quedaba sin argumentos bajo el mal nivel futbolístico y con un Zapata que jugaba con más ganas que ingenio. ¡Solo de corazón no gana nadie! pero sin el TODO ES VERGÜENZA.

Así, es claro que la goleada fue totalmente justa y está exenta a análisis, y es que entre un equipo confundido, individualidades dispersas, un técnico abrumado y nervioso que no cree en su idea, hay muy poco por decir pero una sentimiento intenso que me sacude todo el cuerpo: