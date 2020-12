GUÍA #3 NBA_ Duplas y los Datos NBA 2020_2021

Continuamos la previa y la Guía NBA. En esta ocasión seleccionamos algunas suplas que destacarán a lo largo de la temporada y algunos datos para la próxima temporada.

LeBron James – Anthony Davies

La pareja que supo denominar la anterior temporada, hilando la defensa de Davies y la monarquía absoluta de Lebron, se perfilan como los principales exponentes de los Lakers y con ello configurándose como la mejor dupla de todo el baloncesto de los Estados Unidos. El entendimiento, el trabajo en equipo y el manejo del ego, son las principales virtudes en labor de su equipo.

Kevin Durant – Kyrie Irving

Prepárense Brooklyn, porque llegó la temporada de Durant, que se recuperó de su lesión y está con un hambre gigantesca. Así, en el marco de la pretemporada ya empezaron a figurar, con 42 anotaciones en el encuentro ante los Celtics, la pareja de Kyrie – KD, ya empieza a avisar.

Jimmy Butler – Bam Adebayo

Una de las gratas sorpresas de la anterior temporada fueron los Miami Heats de Jimmy Butler y Bam Adebayo, que lideraron a su equipo para sobrepasar las llaves contra los Indiana Pacers, los Bucks y los Celtics.

Paul Gerorge – Kawhi Leonard

Las dos estrellas arribaron a California, a los Clippers, entre bombos y platillos, sin embargo, y a diferencia de la anterior pareja, no encontraron su ritmo, no pudieron liderar a su equipo que se resquebrajo debido a la lucha de egos. Aún así, todos conocemos el potencial de esta dupla, una de las mejores de la NBA que no se rinden en referencia a conseguir su propósito, un anillo.

Joel Embiid – Ben Simmons

Mucho se ha hablado de esta pareja, desde su falta de química hasta un posible canje de Simmons por la estrella de Houston Rockets, James Harden. Pero si Doc Rivers, nuevo técnico del equipo, logra canalizar el talento de esta dupla y les hace entender que se necesitan el uno al otro para ganar un campeonato, serán realmente duros de batir en la postemporada.

En la era de las duplas, la que mejor sepa complementarse y menos problemas genere en la plantilla será la que lleve a su equipo a las finales. Así, el Coach se perfila como ficha clave, lo buena química será fundamental, por ello, y con la ausencia de Klay Thompson en los Warrios y la de Porzingis en los Dallas, perfilan a la dupla de los Lakers como la mejor de la NBA, a la espera de la de los Nets.

LOS DATOS NBA

Como bien sabemos, mañana, martes 22 de diciembre iniciará la NBA, finalizando la temporada el día 16 de mayo del 2021. Pero ojo, porque los Playoff comenzarán el día 22 de mayo, terminando el día 22 de Julio del siguiente año (dependiendo la cantidad de partidos de los mata a mata).

La temporada regular se divide en 2: La primera, del 22 de Diciembre al 4 de marzo, la segunda del 11 de Marzo al 16 de Mayo. Con ello se busca que en aquella primera etapa se jueguen los partidos con los equipos con ciudades más cercanas. Ya en la segunda, se enfrentarán las escuadras con Estados más lejanos.

Los equipos jugarán en sus respectivos estadios, eliminando el elemento de la burbuja, y la asistencia la evaluarán los equipos según el desarrollo pandémico.

Del 5 al 10 de marzo se realizará el ALL-Star Weekend, con sede aún por definirse.