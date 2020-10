Favoritos a ganar la Champions League, según las apuestas

La 66.ª edición de la liga de Campeones 2020 / 2021 (Champions League en ingles) dará inicio a las Fase de Grupos este martes 20 de Octubre.

La magia de la mejor competición entre clubes de Europa regresa y con ello las expectativas de quien podrá alzarse con la ‘Orejona’, 32 equipos divididos en 8 grupos lucharan por llegar a la instancia final.

EQUIPOS FAVORITOS

Equipo Cuota Bayern Munich 5.00 Manchester City 5.00 Liverpool 6.40 PSG 12.00 Real Madrid 13.00 Cuotas de wplay.co

1. – Bayern Munich: Los bávaros son justos favoritos luego de salir campeones la temporada anterior mostrando un equipo con gran solidez en ambas facetas del juego. ¿Podrán retener el titulo?

2. – Manchester City: Los dirigidos por Pep Guardiola una vez más entre los favoritos a ganar la competición, el técnico Español aun no sabe lo que es llegar a una final de Liga de Campeones desde el 2011 con el Barcelona FC ¿Será este el año?

3. – Liverpool: Si los ‘Reds’ logran jugar con la misma intensidad que en la temporada 19/20 serán un rival realmente difícil de vencer.

4. – PSG: Los finalistas de la edición anterior tienen una de las plantillas de jugadores más completas (y caras) de la competición, lo que sin duda los convierte en un rival a tener en cuenta nuevamente para alcanzar la final, y quizá en esta ocasión lograr la hazaña.

5. – Real Madrid: Los ‘merengues’ no podrían no estar en esta lista, los máximos ganadores de la competición son un rival a temer llegados a la Fase de eliminación, pese a que las sensaciones para esta temporada no son las mejores.

¿QUIÉN GANARÁ LA CHAMPIONS LEAGUE 20/21?