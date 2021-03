F1: W12 el nuevo carro de Hamilton en Mercedes

El 7 veces Campeón, Lewis Hamilton tendrá flor de coche, el W12 con un bello cambio estético y afianzamiento de su poderío dentro de la F1.

Lo primero que llama la atención, a parte de la cresta plateada en el motor, es el nuevo morro, su parte delantera es mucho más estrecha, aplastada y puntiaguda, el triángulo superior de la suspensión de ha rediseñado, alineando por detrás, casi con el tirante del ‘pushrod’ de la suspensión delantera. Son tendencias ya vistas, que cada año se van haciendo más y más radicales.

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb