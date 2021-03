F1: El nuevo monoplaza de Carlos Sainz, el SF21

El español Carlos Sainz tendrá un lindo reto esta temporada y será darle pelea a Leclerc en Ferrari. Así, hoy conocimos el nuevo monoplaza Sainz en la escudería italiana. Arranca la F1.

Hoy desde las toldas del cavallino rampante se filtraron, previo a la presentación oficial, las primeras imágenes del nuevo SF21 que conducirá Carlos Sainz y Charles Leclerc en la temporada venidera. El propósito en el 2021 será ser el “mejor del resto”, superando a Alpine, McLaren y Aston Martin, en esta disputa, e intentar acercarse a Red Bull en la segunda posición del mundial.

Bajo el reglamento de trabajo para la actual temporada, que congelaba ciertas partes del coches, Ferrari utilizó sus fichas (Tokens) en la parte posterior del monoplaza, que fue uno de los puntos flacos de la anterior temporada. Además, se trabajó sobre la reducción de la resistencia del aire del monoplaza.

The #SF21 in all its beauty 😍#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/HNQLM87cO3