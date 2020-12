Especial Semifinales Copa Libertadores | River Plate

Última entrega de nuestro especial copero en donde River Plate será nuestro protagonista ¿Acaso la banda es el favorito para ganar la Copa Libertadores?

De antemano diré que sí. River Plate, el equipo del Muñeco Gallardo es amplio favorito para ganar la Libertadores, y es que su juego así lo ha demostrado, todo ello sumado a la mística del técnico y a la vorágine de buenos resultados ante rivales jodidos, ha demostrado que el Millo es el mejor equipo de Sudamérica, pero tendrá una más que jodida prueba cuando enfrente a Palmeiras, el único invicto del torneo.

RIVER PLATE

River perdió en su momento a Juanfer Quintero, el gestor y figura de la final de Madrid, no contó con Casco ni Enzo Pérez por lesión y en esta ocasión no podrá contar con Pratto que sorpresivamente será transferido, a préstamo con costo nulo, al Feyenoord. A pesar de las bajas y lesiones, por alguna razón la mística copera no para y es cada vez más favorito.

El Millo viene de ganarle, con mucha facilidad, a Nacional de Uruguay, la mejor ofensiva triunfó sobre una férrea defensa. En Argentina ganó 2-0 y en Montevideo fue por 2-6. Y ojo, porque gracias a Gallardo Jorge Carrascal se posicionó como una de las grandes figuras del continente. ¡Nada de Neymar colombiano, Carrascal es su propio genio y figura!

Desde el 2017, River no para de llegar a las rondas decisivas de la Copa Libertadores, arribando a Semis 4 años consecutivos y a la final en el 2018 y 2019. ¿Será la siguiente final del Muñeco?

El partido de ida entre River y Palmeiras será el 5 de enero a las 19:30 hs de Argentina/Brasil.

Luego la revancha será el 12 de enero en el mismo horario.

LOS DATOS

River Plate es el equipo más goleador de la competencia con 31 goles anotados.

El equipo argentino es la quinta escuadra que más veces ha llegado a la final de la Libertadores, con 7 partidos decisivos disputados.

River ha jugado 362 partidos, la Banda es el tercer equipo que más cotejos ha disputado en la Libertadores.

Con 6 goles, Rafael Santos Borré es el goleador del equipo, a dos tantos de Fidel Martínez, goleador de la competencia; Julian álvarez es el segundo máximo artillero con 5 anotaciones.

Con 518 pases (y a pesar de no jugar la última fase) Enzo Pérez es el segundo mejor pasador de la competencia, solamente superado por el ya eliminado Sigali.

Matías Suárez (junto con Rony) es el máximo asistidor del campeonato, con 7 pases gol.

Armani ha hilado 5 vallas invictas en toda la temporada, registrando 16 atajadas en los 9 encuentros disputados.

Con 59% de índice de porcentaje, River es la escuadra que más ha dominado el balón en la Copa Libertadores.

No tengo duda de que River es la mejor escuadra del continente, sin embargo una cosa es ser el mejor y otra ganar la Libertadores… A pesar de ello, es el máximo favorito.