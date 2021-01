La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), sacó su 11 ideal de la CONMEBOL, con varias ausencias y un equipo de polémica.

Para nadie es un secreto que Sudamérica es cuna de grandes jugadores, y países como Argentina y Brasil dominan a placer a nivel continental, sin embargo, a lo largo de la década selecciones como Uruguay y Chile (principalmente esta última), han puesto en tela de juicio dicho dominio. Pero para la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, eso no fue tan así, este es el equipo para la IFFHS.

PO: Julio CESAR (Brazil). DF: Dani ALVES (Brazil), Thiago SILVA (Brazil) ,Javier MASCHERANO (Argentina), MARCELO (Brazil). MC: CASEMIRO (Brazil), Angel DI MARIA (Argentina), Lionel MESSi (Argentina). DL: Sergio AGUERO (Argentina) , Paolo GUERREIRO (Peru), NEYMAR (Brazil)

La primera ausencia es la de Lucho Suárez, el mejor 9 del continente ha marcado goles en donde ha jugado, siendo goleador en el Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid, además de quedar campeón de Champions con el Barcelona, conformando la MSN y levantando la Copa América en el 2011.

¿Dónde está Godín? ¿Acaso Uruguay juega en la CONCACAF? El oriental es uno de los mejores centrales del mundo, y aunque no tiene un buen presente, Diego Godin fue el símbolo de Atleti campeón de liga, de Europa League y doble finalista de Champions. (En su lugar se encuentra Macherano, en una posición en la que peor jugó)

Otra de las incongruencias fue la no nominación de un jugador chileno, los bicampeones de América, junto con su generación dorada dominaron el continente, y muy a pesar de no participar en el último mundial, ganaron en el continente, algo que no habían hecho. Además, jugadores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez fueron figuras en sus clubes.

Si vemos el 11, Radamel Falcao García debería estar ahí, el mejor 9 del mundo entre los años 2012 y 2013, el único que le combatió, en liga, a CR7 y Messi en su prime, el símbolo que estuvo ausente en el mundial 2014 y el jugador más importante de la historia de Colombia no tendría ningún problema de estar en aquella nómina.