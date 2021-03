Duelo de colombianos Boca Juniors vs River Plate | Previa Superclásico

El próximo 14 de marzo (4 Pm) viviremos otro superclásico sudamericano, y como hace algunos años con participación colombiana, tanto en River Plate como en Boca Junior, por eso empezamos a palpitar la previa de uno de los mejores duelos del mundo.

En una esquina tendremos a Cardona, Villa, Campuzano y Fabra, en la otra estará Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, por donde se le mire es un duelo muy interesante que todos debemos ver, sobre todo pensando en el futuro de la selección Colombia. Pero lejos de ello, ¿Quién cree usted que ganará, el juego de transiciones rápidas de Boca o el dominio absoluto del River de Gallardo? ¡Vaya pedazo de partido!

Sin embargo, lejos de tener un favorito, a pesar del dominio de River en el último tiempo, el presente liguero dicta otra cosa. Boca es cuarto del grupo B con 8 unidades, y vienen de arrasar a Vélez por 1-7, en donde Villa, Cardona y Campuzano anotaron, además Fabra realizó una asistencia.

Por su lado, River es sexto de su zona con 6 puntos, viene de perder ante Argentinos Junior sobre el final, mostrando falencias en la profundidad de juego. Carrascal, de momento, no se ha destacado y desde el periodismo y parte de la hinchada configuran a Palavecino como su reemplazo.

Pero no nos dejemos confundir por los últimos resultados, ambos llegan entre partidos irregulares, lo de Boca fue excepcional ya que en 3 de sus anteriores 4 partidos (sumando la final ante Banfield), no anotó más de un gol, además en en 6 anteriores juegos no anotó más de 2 goles, el último ante Huracán el 27 de diciembre, así, que no es una máquina goleadora ¡Calma!

Por su lado, el cero de River Plate también es atípico, en 13 de los últimos 15 partidos logró anotar, en solo 2 de ellos no consiguió hacerlo, por lo que el no anotar es algo fuera de lo común para Marcelo Gallardo.

Sin duda va a ser un duelo excepcional, que va más allá de los 3 puntos, pero que tendrá la dependencia de varios jugadores colombianos que tendrán la oportunidad de entrar en la historia dorada de los dos equipos más importantes de Argentina.