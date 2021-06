La Copa América se está desarrollando en Brasil, país que finalmente quedó como anfitrión luego de tantos imprevistos que hicieran que se mudara de país en país por los problemas de la pandemia por covid-19.

Es la edición número 47 del torneo internacional más longevo del mundo y esta vez tiene muchas peculiaridades como que se está jugando sin público (a diferencia de la Eurocopa) y además serán solo dos grupos, A y B conformados por 5 selecciones cada uno (anteriormente se tenían 3 grupos, tanto para los 10 países o las versiones que se jugaron con 2 invitados)

Las Apuestas en Fútbol siempre están presentes, y la mayoría de los expertos opinan que la verde-amárela y la albiceleste son los candidatos en sus respectivos grupos, mientras que Venezuela y Bolivia lucen como los más débiles sin embargo esto es fútbol y nada está escrito hasta el pitazo final.

Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay son otras selecciones muy fuertes que siempre dan espectáculo y se mantienen en la pelea por el campeonato.

Historia de la Copa América

Este torneo se ha celebrado desde principios del siglo XX y la primera edición fue en Argentina en 1916 con motivo de celebrar los 100 años de independencia del país, llevaba el nombre de Campeonato Sudamericano De Selecciones y solo participaron: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, a partir de este campeonato se conformó Conmebol como organización, que actualmente está conformada por 10 países.

En un principio se celebraba anualmente el torneo y años más tarde se comenzó de manera intermitente, sin embargo, desde 2007 se celebra cada 4 años, evitando que coincida con torneos internacionales, como los Juegos Olímpicos, Mundial o Eurocopa.

En el año 2016 tuvo lugar un torneo especial por la celebración del centenario en el cual Chile terminó alzando la copa frente a Argentina.

¿Quién ha ganado más veces la Copa América?

Las 3 selecciones más ganadoras son:

Uruguay 15 títulos Argentina 14 títulos Brasil 9 títulos

Curiosidades de la Copa América

No hay fase clasificatoria, todas las selecciones entran al torneo directamente, solamente en el año 1967 y en el año 2016 hubo una fase clasificatoria previa. Se entrega un diploma de participación a todos los equipos para que no se vayan con las manos vacías. El primer lugar se lleva el trofeo, pero el segundo, tercer y cuarto lugar también se llevan un premio de reconocimiento. En los últimos años, para completar un cupo de 12 y desarrollarse con 3 grupos de 4 equipos, se invitan a selecciones internacionales de CONCACAF, de ASIA (Qatar, Japón), aunque esta oportunidad no es la regla por las limitaciones de la pandemia. Jugadores como Maradona o Pelé nunca pudieron ganar este trofeo, resultando extraño porque ambos pudieron alcanzar Mundiales en repetidas oportunidades, pero la Copa América les resultó esquiva. El partido más largo de la historia de fútbol se dio durante este torneo, entre Brasil y Uruguay en 1919, duró dos horas y media el combate en cancha, esto porque en aquella época no existía el reglamento de los 30 minutos de alargue y penales en caso de empate, para ese entonces se jugaba prórroga tras prórroga hasta que se determinara un vencedor, y este fue Uruguay que marcó gol en el minuto 150 de juego. El Charrúa Alfredo Foglino en la primera Copa América fue Jugador (defensa) y técnico de su selección.

