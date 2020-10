Copa Libertadores, River Plate vs LDUQ | Pronósticos y Previa Fecha 6

Última jornada de la bella Copa Libertadores, en esta oportunidad un partido por el primer lugar. Por ellos les traemos el River Plate vs LDUQ | Pronósticos y Previa Fecha 6

River Plate

A pesar de que la liga argentina no haya empezado, el conjunto de Marcelo “Napoeón” Gallardo, ya demostró que no le falta ritmo competitivo constante para mostrar su mejor juego, o si no preguntenle a Dani Álves que pudo hacer poco en el Sao Paulo vs River.

Ambas escuadras están clasificadas (Liga de Quito con 11 Pts, River Plate 10 Pts), pero una victoria del conjunto Millonario le daría, en teoría, un cruce más sencillo a la Banda.

El último cotejo de River, previo a la Liga, fue contra Newells, en un amistoso en el que solo participaron, entre los titulares, Pinola y Casco. El cotejo finalizó 1-2 en favor de los de Rosario.

Fuente: @RiverPlate River recibe a la Liga con el deber de vencer para ser el líder

Pero cuidado, el único equipo que logró vencer a River en la fase de grupos fue el dirigido por Pablo Repetto, aquel marcador fue 3-0 en la altura de Quito. Eso si, River en su primer partido jugó con nómina alterna.

Recordemos que el Millo jugará en la cancha de Independiente (de momento), el estadio Libertadores de América, porque el Monumental está siendo refaccionado.

Elías López y Jorge Moreira quedaron fuera de la convocatoria por molestias físicas.

El lateral izquierdo Fabrizio Angileri está a disposición del entrenador.

El central titular de River Plate Lucas Martínez Quarta fichó por el Fiorentina.

LDUQ

El equipo ecuatoriano viene con algo más de ritmo que los argentinos. De hecho, la Serie A ecuatoriana se encuentra en su segunda fase, ya con dos fechas disputadas. La Liga ganó su primer cotejo, por 5-0 ante Deportivo Cuenta, pero ya en la segunda fecha le tocó enfrentarse a Independiente del Valle, contra quien perdió por 2-3, luego de ir ganando 2-0.

Aquel encuentro ante Independiente del Valle fue el sábado anterior, en donde jugaron todos los titulares, por lo que muy posiblemente, ante River, presenten cambio en su nómina, un lujo que no se puede dar Gallardo al no haber iniciado competencias en Argentina.

Histórico

En total, River y Liga de Quito se vieron las caras en 11 ocasiones de forma oficial. Hubo cuatro victorias y 13 anotaciones para el Millonario, 4 triunfos y 10 anotaciones para los ecuatorianos y tres paridades.

En las tres series de eliminación directa que existieron entre estos dos equipos, River fue quien se hizo con la clasificación hacia la siguiente instancia.

Posibles Formaciones

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez, Rafael Borré y Matías Suárez.

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo, Christian Cruz; Jordy Alcívar, Lucas Villarruel, José Quintero, Junior Sornoza, Adolfo Muñoz; y Cristian Martínez Borja.

Copa Libertadores, River Plate vs LDUQ | Pronósticos y Previa Fecha 6