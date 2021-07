Copa Libertadores | Boca vs. Atl. Mineiro | Predicciones y Previa

Regresa la Copa Libertadores, en esta ocasión con los octavos de final plagados de muy buenos partidos. Así llegan las predicciones y la previa de Boca vs. Atlético Mineiro.

El fútbol no se detiene, la sobreexplotación del deporte rey ha sido abrumadora, torneo tras torneo y el balón sigue rodando (¿Eso será positivo?).

En esta ocasión tenemos dos muy buenas escuadras como protagonistas, Boca que no ha incorporado a una figura que pueda reemplazar a Carlos Tévez, de hecho su equipo, a priori, es de muy bajo nivel, tal vez uno de los peores Boca de los últimos tiempos. Por su lado, Atlético Mineiro representa una amenaza latente, fue uno de los mejores equipos en la fase de grupos y tiene en sus filas a un viejo conocido por parte del Xeneize, Nacho Fernández que es un referente, y si le sumamos a Hulk, todo se “enturbia” en los mares de Miguel Ángel Russo.

Este encuentro de ida se jugará el día de mañana a las 5:15 de la tarde hora colombiana y se llevará a cabo en la Bombonera.

Copa Libertadores | Boca vs. Atl. Mineiro

HISTORIAL

El primer antecedente se remonta a las semifinales de la Copa Libertadores de 1978, en la que Boca se impuso 2-1 en Belo Horizonte y 3-1 en la Bombonera. 15 años más tarde, Boca y Mineiro volverían a verse las caras en la final de la Copa de Oro del 93, aquel encuentro finalizó 0-0 en Brasil y 1-0 en la Bombonera con gol de Mac Allister de cabeza.

Los últimos cruces se dieron en la Mercosur del 2000, en donde los brasileños ganaron 0-2 en Argentina, y luego empataron en Brasil a dos tantos.

BOCA

Con la marcha de Tévez, Villa y Pavón se configuran en las dos cartas más sólidas en ofensiva del conjunto Xeneize, aunque ninguno terminó bien la temporada anterior, los dos configuran una ofensiva veloz, eso sí, el “9” es nuevo, Borberto Briasco que proviene de Huracán.

En cuanto a la “gran” incorporación, Nicolás Orsini, ex delantero de Lanús, no participó de los encuentros preparativos por sobrecarga muscular, por ello no estará (en teoría) ante Atlético Mineiro. Por si fuera poco, Edwin Cardona se encuentra en “vacaciones” debido a sus exigentes duelos en Copa América, por lo que no estará con el azul y oro.

Como local, Boca le ganó a Santos por 2-0, a The Strongest 3-0 e igualó ante Barcelona de Guayaquil a cero.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Agustín Rossi. DF: Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández. MC: Cristian Medina, Esteban Rolón, Diego González o Alan Varela. DL: Cristian Pavón, Norberto Briasco y Sebastián Villa

ATLÉTICO MINEIRO

A diferencia de Boca, y de todo el fútbol argentino, Atlético Mineiro arriba a este encuentro con ritmo, con 11 partidos encima de la liga brasileña, en donde ha hilado 7 victorias, un empate y 3 derrotas. Sus caídas fueron ante Ceará por 2-1, Santos por 2-0 (ellos fuera de casa) y contra Fortaleza por 0-2, el último como local.

Con 16 unidades, fue junto con Palmeiras el mejor equipo de la Libertadores, además de ello fue la segunda mejor delantera con 15 anotaciones y la segunda mejor defensa con solo 3 tantos en contra.

Pero eso no es todo, Hulk es uno de los goleadores de la Copa, con 6 tantos en 6 juegos disputados.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Everson. DF: Tche Tche o Dodó, Réver, Júnior Alonso, Igor Rabello o Nathan, Mariano. MC: Allan, Jair, Matías Zaracho o Ignacio Fernández. DL: Hulk y Jefferson Savarino.

Copa Libertadores | Boca vs. Atl. Mineiro | Predicciones y Previa

Recomendado: Gana o empata Mineiro