¡Señor partido! Lindo duelo entre dos escuadras que se “desean”. Así llegan los cuartos de final de la Copa América, y con ellos las predicciones y la previa de Brasil vs. Chile.

¿Cómo olvidar aquel tiro al travesaño de Pinilla en los octavos de final del mundial de 2014? Así volvió a la vida una “rivalidad” en la que la Canarinha es el más dominante, eso sí, siempre será jodido enfrentar a los australes que, aunque con todos los típicos problemas, se crecen ante los grandes y dan dura batalla en los momentos cruciales. Se viene un lindo encuentro.

Este partido se llevará a cabo el próximo viernes 2 de julio a las 7 Pm y se jugará en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

Copa América | Brasil vs. Chile

HISTORIAL COPA AMÉRICA

Estas escuadras han disputado 21 encuentros, en Copa, de los que los brasileños han ganado 16, igualaron en 2 ocasiones y los chilenos se llevaron los 3 restantes (1993, 3-2, 1987, 4-0, 1956, 4-1).

En el historial general, los juegos están con 50 victorias de la canarinha, 8 para los australes y 14 igualdades.

BRASIL

Hay muy poco que acotarle a una Brasil que juega bien cuando quiere, que se pasea con desánimo frente al nivel de sus rivales, y es que no me voy a cansar de decirlo ¡Desde el Mundial no pierde un partido! Además, desde su eliminación en el 2016 ante Perú, de la mano de Ruidiaz (nunca mejor dicho), no pierde, hilando 7 victorias y 3 empates.

En la actual Copa América, Brasil ha anotado 10 goles, el máximo número de anotaciones en la competencia, además ha sufrido tan solo 2 tantos, siendo junto con Argentina y Uruguay la mejor defensa de la Copa América.

Los últimos 4 partidos en Copa América contra Chile, Brasil solo recibió un gol, en el 6-1 de los cuartos de final del torneo llevado a cabo en Venezuela en el 2007(siendo también este el último partido entre estos equipos).

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Alisson. DF: Danilo, Éder Militao, Marquinhos, Alex Sandro. MC: Casemiro, Fred, Lucas Paquetá. DL: Neymar, Richarlison, Gabigol.

CHILE

Bueno, uno de los equipos más decepcionantes han sido los australes, y no solo por solo conseguir una victoria y ésta ante una escuadra de medio pelo como Bolivia, sino por su nivel de juego, de aquel equipo ganador de dos Copas Americas no queda gran cosa, solo jugadores que se conformaron con levantar dos trofeos y ausentarse de un mundial.

En la actual competencia es, junto con Colombia, la escuadra clasificada a los cuartos que menos goles ha anotado, con solo 3, de hecho es tal la similitud con la escuadra tricolor que registra la misma cantidad de goles en contra 4, de igual manera las victorias, 1, derrotas, 2, y empates, 1.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Claudio Bravo. DF: Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena. MC: Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal. DL: César Pinares, Eduardo Vargas y Ben Brereton.

