Copa América | Chile vs. Uruguay | Predicciones y Previa

Otra jornada más de la Copa América, un torneo que está siendo sumamente discreto y cargado de polémica desde el vamos. Pero bueno, así llegan las predicciones y la previa de Chile vs. Uruguay.

Luego de todo el escándalo de la selección chilena, algo que ya se está haciendo costumbre en todo tipo de competencias, tendremos una nueva presentación de los australes que arriban a este cotejo con 4 puntos en el bolsillo, hilando un empate, a uno contra Argentina, y una victoria por 1-0 contra Bolivia. Por su lado, Uruguay viene de caer en su única presentación ante la misma albiceleste por 1-0, mostrando el bajo nivel de los dirigidos por Tabarez.

Este partido se disputará el día de hoy a las 4 Pm en la Arena Pantanal.

Copa América | Chile vs. Uruguay

HISTORIAL EN COPA AMÉRICA

En total se han disputado 31 partidos en la Copa América, de los que se destacan 20 victorias para los uruguayos, 7 triunfos para los uruguayos y 4 igualdades.Así, en solo uno de los últimos 5 partidos, en esta competencia, finalizó con laureles para los chilenos, aquel logro fue en el 2015 en territorio austral (1-0).

Los orientales suman hasta la fecha 47 victorias ante La Roja de los 81 cruces registrados entre ambos hilando a su vez 16 empates y 18 derrotas.

CHILE

Muy complejo el panorama de la escuadra dirigida por Martín Lasarte, y es que no solo no lo acompañan los resultados, sino que sus jugadores no se comportan como deberían y más con el contexto con el que se está manejando la competencia, saltándose la burbuja y evadiendo protocolos ¡Así es muy jodido conseguir algo!

Entrando a lo futbolístico, hay poco y nada que mencionar bajo la mediocridad del juego de la Roja, contra Argentina aguantó y convirtió en la única ocasión de gol, ante Bolivia, a pesar de ser superior, llegando en un total de 11 ocasiones, tan solo convirtieron un tanto.

De los últimos 4 partidos oficiales de los australes (entre Copa América y Eliminatorias), solo ante Bolivia logró sacar un triunfo, empatando sus restantes cotejos a un tanto, además, de los últimos 8 solo consiguió dos triunfos, el ya mencionado y ante Perú en Clasificatorias por 2-0.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Claudio Bravo. DF: Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena. MC: Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal. DL: César Pinares, Eduardo Vargas y Ben Brereton.

URUGUAY

¡Un desastre! En verdad no se puede jugar peor con el semejante equipo que tienen, me atrevería a decir que en cuanto a nómina titular es un poco mejor que la de Argentina (eso sí, excluyendo a Messi). Y es que desde la victoria ante Colombia por 0-3, Uruguay no levanta cabeza, no ha logrado anotar ningún gol en sus 4 partidos disputados, (0-2 contra Brasil, empates a cero ante Paraguay y Venezuela y derrota por 1-0 frente a Argentina).

Y para mostrar la eficiencia ofensiva de los uruguay hay que ver los números contra Argentina, ninguna opción clara de gol, ni un solo remate franco al arco de Martínez y eso que promediaron un 55% de posesión a lo largo del cotejo.

La última derrota, en 90 minutos, (anterior al partido contra la Celeste) de los Charrúas fue por 0-1 ante Venezuela, aquella en el 2016.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Fernando Muslera. DF: Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña. MC: Nahitan Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz. DL: Edinson Cavani y Luis Suárez.

