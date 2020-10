Un nuevo debut del cuadro dirigido por Queiroz que debe empezar con pie derecho. Por ello llegan los pronósticos y la previa de Colombia vs Venezuela, Eliminatorias Qatar 2022.

Colombia vs Venezuela: Pronósticos y Previa Eliminatorias Qatar 2022 – 6:30 Pm

La tricolor viene con la presión de reivindicarse tras una Copa América decepcionante, en donde cuando debía jugar mejor no lo hizo y fue derrotado ante una Chile opaca. Y otro agregado, para no sufrir a lo largo de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, se deben ganar los cotejos de local, por ello, este debut ante Venezuela, nuestro clásico, es fundamental, se tiene que triunfar, si o si.

Sin duda alguna la baja de David Ospina es la más crucial, luego de 11 años de titularidad indiscutida, el antioqueño no aparecerá en la nómina, por lo que las incertidumbres en el arco están más latentes que nunca ¿Vargas o Montero? Creo que Camilo, el Ex Santa Fe y Nacional se merece atajar en este debut.

Pero cuidado, el lateral izquierdo de la selección no es un mar de aciertos, tanto Mojica como Fabra vienen sin ruedo, ninguno de los dos lleva más de 90 minutos, aunque el jugador del Atalanta de Bérgamo muestra una mejor condición física (Por algo llamaron a Fuentes, el peso del jugador de Boca no está tan en línea). Otra duda, aunque en esta ocasión “bonita”, es la de la delantera, Falcao o Zapata, una decisión difícil en la que el goleador de la Serie A pica en punto.

El partido a disputarse en la noche del viernes, se muestra como un desafío en la era Queiroz que debe saber sobrepasar.

Con un nuevo e incierto proceso, de la mano de José Peseiro, ex ayudante de Carlos Queiroz en el Real Madrid, la selección venezolana inicia las Eliminatoria a Qatar 2022 con la esperanza de una muy buena camada de jugadores, pero el bastión, goleador y gran figura de la vinotinto, Salomón Rondon no estará, ni él ni su reemplazo Josef Martínez, ambos no fueron prestados por sus clubes.

Cabe recordar que Peseiro inició ciclo en el mes de febrero, y será la primera vez que pueda entrenar con los convocados.

Histórico:

El primer duelo oficial se remonta al 27 de julio de 1969 en El Camp ín. El saldo total es de 7 victorias para Colombia, 6 empates y 3 triunfos de Venezuela. En Copa América se disputaron 6 partidos con 4 compromisos ganados para la ‘Tricolor’, un empate y solo una derrota.

Posibles Formaciones:

Colombia: Álvaro Montero; Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Frank Fabra; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma; James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Muriel.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Roberto Rosales, Mikel Villanueva, Yordan Osorio, Ronald Hernández; Tomás Rincón, Bernaldo Manzano, Yangel Herrera; Darwin Machís, Fernando Aristeguieta, Yeferson Soteldo.

