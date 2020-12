A 5 días de conocer a los finalistas del fútbol colombiano, traemos la previa de las semifinales con el “cara a cara” de los principales jugadores de cada equipo.

Llegan las semifinales de vuelta del FPC, en las que no hay ventaja para nadie y visto lo sucedido durante el transcurso de la semana, van a ser protagonistas las bajas de los diferentes equipos. ¿Quién es el favorito? ¿Habrá sorpresa en la llave Santa Fe vs Equidad? ¿América logrará dar el golpe?

Acá va, el Cara a Cara de las semifinales del FPC

SANTA FE VS EQUIDAD

LEANDRO CASTELLANOS VS DIEGO NOVOA

VALLAS INVICTAS: 8

Dos de los porteros más importantes del FPC. Primero, Leandro Castellanos es un valuarte del club Cardenal, un arquero saca puntos y que es de equipos grandes. En la actual temporada, el ex-Selección Colombia, disputó 19 partidos, para un total de 1684 minutos, en los que le convirtieron 17 goles. En total, registra 52 atajadas en el actual campeonato.

Por su lado, Diego Novoa, es uno de los capitanes de la Equidad y uno de los jugadores con más galones de los aseguradores. Con igual cantidad de partidos, Novoa ha encajado un gol menos que Castellanos, 16, con un registro de 56 atajadas.

VALLAS INVICTAS: 6

Sin duda alguna son dos grandes arqueros, pero Castellanos es uno de los pocos arqueros del FPC que te puede ganar un partido, por ello, Leandro es el mejor en este duelo.

LÍNEA DEFENSIVA

Resulta insólito analizar el hombre por hombre en un deporte colectivo, y aún peor en el trabajo defensivo, por ello tomaremos la línea encargada de proteger el área propia.

En el caso de Santa Fe, esta línea está conformada por:

Arboleda (22 partidos – 1980 minutos).

Torijano (22 partidos – 1980 minutos).

J. Palacios (18 partidos – 1620 minutos).

D. Mosquera (15 Partidos – 1234 minutos).

Gran parte del mérito de Castellanos se sustenta en la defensa, con tan solo 19 tantos encajados, se posicionan como el equipo que menos ha encajado goles a lo largo del campeonato. Sin embargo, también tienen cuota goleadora, Torijano y Palacios han convertido gol en esta temporada, más el convertido por Dixon Renteria (Suplente).

Por el lado de Equidad, el profe Alexis ha probado constantemente con línea de 3 y 4, sin embargo, no ha resultado tan bien como en otras épocas que era muy difícil convertir gol.

Pacheco (21 partidos – 1875 minutos).

García (21 partidos – 1875 minutos).

Murillo (20 partidos – 1709 minutos).

Torralvo (17 partidos – 1321 minutos).

La defensa de Equidad ha visto su arco vulnerado en 25 oportunidades, sin embargo, como se ha visto en los últimos juegos, principalmente el de vuelta ante Cali, en Palmaseca, su defensa ha sido poco efectiva. Pacheco en una oportunidad y García en dos, han convertido goles en favor de los aseguradores.

Sin duda alguna, la defensa de Santa Fe está mucho más acoplada, y no solo a causa de la diferencia de los goles en contra, sino por la naturaleza de los mismos equipos, mientras que Santa Fe se sustenta en sus transiciones, el equipo de Alexis García plantea una nómina defensiva, y a pesar de ello, Equidad registra más goles en contra.

MEDIO CAMPO, EL HUEVO EN LA CANCHA

La clave para mantener un equipo unido en las diferentes transiciones es tener buenos volantes mixtos y de recuperación, los famosos “5” y los “box to box”.

En el caso de Santa Fe, hay 2 jugadores clave en este sector de la cancha en la función de equilibrio, tanto Andrés Pérez, como Daniel Giraldo, son los encargados de estas funciones. Además, el veterano bogotano le infunde liderazgo y huevitos al asunto.

Andrés Pérez (18 partidos – 1353 minutos).

Daniel Giraldo ( 22 partidos, 1934 minutos).

Pérez registra 23 quites ganados y Giraldo 21, en cuanto a la porcentaje de precisión de quites, el bogotano posee el 63% y el caleño 67%. En cuanto a la precisión de los pases, ambos jugadores registran 81%, sin embargo, Giraldo ha realizado más de 650 pases, 200 más que Andrés. En cuanto a faltas cometidas, los dos acumulan 41 infracciones, registrando 8 amarillas para Andrés Péres y 6 para Daniel Giraldo.

En ataque, Pérez registra un gol y Giraldo 4; ambos han asistido en una ocasión.

El planteamiento de Equidad es diferente, por lo general tiene 3 jugadores enfocados en esta labor.

Lima (15 partidos – 1598 minutos).

Castro (21 partidos – 1440 minutos).

Colina (17 partidos – 810 minutos).

Ninguno de estos futbolistas llegan a los quites propuestos por la pareja santafereña, Lima con 16 es el más destacado en este rubro. En cuanto a goles, Castro ha sido el único que ha anotado goles, con 3 anotaciones a lo largo de la temporada.

De nuevo, Santa Fe gana este duelo, sigue siendo el ganador absoluto.

LA MAGIA Y CREATIVIDAD

En Santa Fe, hay 3 jugadores que se enfocan en generar espacios, dar profundidad a través de sus pases y darle aquella chispa de improvisación necesaria para crear peligro en el área rival.

Seijas (10 partidos – 449 minutos).

Osorio (21 partidos – 1212 minutos).

Velásquez (17 partidos – 1218 minutos).

Exceptuando al venezolano con 10 opciones creadas, tanto Osorio como Velásquez registran más de una docena de oportunidades de gol realizadas, 15 las de Velásquez y 20 las de Osorio. Estos dos últimos han convertido 3 goles, mientras que el ídolo Cardenal 2. El punto fuerte de Seijas es su experiencia, cuando las papas quemaron siempre apreció, sin embargo, su falta de continuidad es su talón de Aquiles.

Por su lado, Equidad tiene a dos creativos (a conveniencia nuestra, acomodaremos a Mier como delantero).

Motta (20 partidos – 1454 minutos).

Hanzel Zapata (8 partidos – 542 minutos).

En realidad es jodido comparar esta zona, ya que Equidad no tiene creatividad por naturaleza, no posee un pie “bien educado”, como el de Velásquez o un extremo en buenas condiciones como Osorio, Motta y Zapata, caminan a otro ritmo.

Stalin Motta ha jugado en cada una de las posiciones interiores del campo, tal vez es el jugador más creativo del conjunto asegurador, pero no lo podemos llamar un “creativo natural”. A pesar de ello, ha generado 20 ocasiones de goles, por su lado, Hanzel Zapata lo ha hecho en 12 oportunidades. Ambos jugadores han convertido en una ocasión.

Sin duda alguna, en cuanto a equilibrio entre defensa y ataque, Santa Fe, es el equipo más completo, no es un mar de caos como lo fue Nacional, ni un equipo reactivo como lo muestra Equidad.

LOS GOLES SON AMORES

Resulta paradójico decir que la escuadra más goleadora de los 4 semifinalistas, no tiene un goleador, sino es el mismo equipo quien ha generado ese honroso ítem.

Si tenemos que sacar un goleador de Santa Fe, tenemos la obligación de mencionar a:

Jorge Luis Ramos (15 partidos – 1013 minutos)

Con 6 tantos es el jugador que más goles ha convertido, sin embargo, delanteros como Patricio Cucchi (3 goles) o Diego Valdés (5 tantos), registran mejor promedio de gol por minuto, mientras Ramos anota cada 180 minutos, el argentino lo hace cada 167 y Valdés cada 136.

Recordemos que 14 de sus jugadores han aportado al índice goleador de Santa Fe.

Otro es el caso de Equidad, Matías Mier con 10 tantos es el máximo artillero del equipo y compite por ser el goleador del campeonato, algo totalmente inédito, sobre todo al ver las anteriores campañas del uruguayo, nos daremos cuenta que es una campaña atípica. En Colombia, antes de la actual temporada, su mejor índice de goleo fue en el año 2019, sobre 29 partido convirtió 6 goles.

Matías Mier (18 partidos – 1321 minutos)

Estos 10 tantos, igualan el registro en la temporada 2015-16 con Rentistas, sin embargo aquel número fue obtenido en 28 juegos disputados.

Sin duda alguna, le tenemos que dar este punto a Equidad, Mier juega “desnudo” en la actual temporada.

*Me siento impedido para comparar técnicos, una cosa es dirigir a un chico que hacerlo con un grande. Los dos tienen sus méritos, aunque a decir verdad, nunca me des a Alexis García en mi equipo, su juego amarrete es poco atractivo.

Está claro, que por idea de juego son escuadras fieles a sus respectivos estilos, pero eso sí, Santa Fe no sacrifica en exceso en ataque, no tiene que poner el bus para ser una escuadra fuerte en ataque y no depende de “accidentes” o rachas individuales, para generar una buena ofensiva. Sin duda, el Cardenal es amplio favorito.