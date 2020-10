Braves vs Dodgers | Análisis, pronósticos, cuotas

La serie de Braves vs Dodgers en la NLCS tendrá que disputar, por lo menos, un juego más en el Globe Life Field de Arlington, Texas, ya que la victoria el día de ayer del equipo angelino extendió la espera de los Braves, quienes están a una sola victoria de alcanzar la Serie Mundial.

Atlanta Braves

Los Braves fueron incapaces de cerrar la serie el día de ayer y luego de mantener el juego parejo en la primera mitad, dejaron a su rival irse al frente en el marcador y no pudieron revertir el resultado, obligando a jugar nuevamente el día de hoy.

Atlanta puso las cosas rapidamente a su favor ya que en el primer inning un elevado de sacrifico de Travis d’Arnaud impulsó a Freedie Freeman a home. En el segundo inning volvieron a anotar una carrera, esta vez de mano de Cristian Pache quien con un sencillo impulsó a Dansby Swanson desde tercera, poniendo las cosas por 0-2 a favor de los Braves y encaminándose a la victoria que necesitaban para sellar su boleto al clásico de otoño.

Las cosas cambiaron radicalmente para la segunda mitad del compromiso. Atlanta llegó al sexto inning con una ventaja de una carrera (marcador de 1-2). Shane Greene culminó su labor en la sexta entrada después de sacar dos outs y dejó a un corredor en base, Will Smith entró como relevo y permitió una base por bolas y posteriormente un homerun que dio la vuelta al marcador, poniendo a Atlanta atrás por primera vez en el encuentro.

Para la séptima entrada la historia se volvió a repetir. Jacob Webb permitió que dos jugadores de los Dodgers llegaran a base luego de sacar dos outs para luego permitir otro homerun de tres carreras, poniendo a su equipo en una desventaja de cinco carreras.

Esta desventaja sería mucho para Atlanta, que pese a una anotación de Freeman tras una jugada de selección en el infield después de un rodado de D’Arnaud fue incapaz de poner más carreras en la pizarra, perdiendo por un marcador final de 7-3.

Los Ángeles Dodgers

Los Dodgers se niegan a dejar morir la gran temporada que han tenido y se mantienen con vida en la serie luego de darle la vuelta al resultado el día de ayer, logrando vulnerar nuevamente al gran bullpen de su rival.

Dustin May abrió el juego para los Dodgers en una presentación breve en lo que fue un juego de bullpen para el equipo. May lanzó dos innings donde permitió tres hits, dos carreras (una limpia), dos bases por bolas y ponchó a tres rivales. Esas dos carreras que recibió May puso al elenco angelino por debajo pero un cuadrangular de Corey Seager disminuyo la diferencia en el marcador a una sola carrera.

Para la segunda mitad del juego los bates de los Dodgers se calentaron. En la parte alta de la sexta entrada Betts abrió con un sencillo para luego ser sacado out en tercera en una jugada de selección que ocurrió gracias a un rodado de Justin Turner. Max Muncy negociaria un boleto y el catcher Will Smith pondría a los Dodgers por delante en la pizarra con un homerun de tres carreras conectado contra Will Smith, pitcher de Atlanta.

En la séptima llegarían más carreras para los Dodgers con las cuales terminarían de sentenciar el encuentro. A.J. Pollock y Joc Pederson fueron sacados outs luego de dos ponches y a partir de ahí comenzarían a embasarse los bateadores, con Chris Taylor y Betts alcanzando las almohadillas para que luego Seager volviera a conectar un homerun que puso las cosas por 7-2 a favor de Los Ángeles.

Kenley Jensen se encargaría de mantener la ventaja en el noveno inning, ponchando a los tres bateadores que enfrentó para así decretar la victoria para su equipo.

Duelo de lanzadores

Max Fried volverá a aparecer en lo que es su cuarta apertura en esta postemporada, en la cual ha mostrado porque es candidato al Cy Young de la Liga Nacional. Fried lanzó en el Juego 1 de esta serie, donde jugó un total de seis innings y permitió solo una carrera.

Walker Buehler volverá a aparecer en el montículo en lo que también será su segunda apertura de la serie ya que al igual que Fried lanzó en el Juego 1, En esa apertura permitió tres hits y una carrera tras 5.0 innings, aunque otorgó cinco bases por bolas y es algo en lo que debe mejorar para hoy.

Pronóstico

Los relevos de ambos equipos agradecerán tener un pequeño descanso luego de varios días teniendo muchos innings de acción. Se espera que ambos lanzadores jueguen una buena cantidad de innings, ya que es algo a lo que los dos están acostumbrados.

Max Fried ha estado sensacional en esta postemporada y en dos de sus tres aperturas permitió una carrera o menos y hoy querrá repetir una actuación similar para llevar a su equipo a la Serie Mundial. Buehler no se queda atrás, ya que al igual que Fired ha permitido como máximo una carrera en dos de sus tres actuaciones en Octubre.

Con dos lanzadores buenos en la loma, es probable que tengamos pocas carreras en el marcador a diferecia de los últimos enfrentamientos de esta serie.