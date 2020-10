Una nueva fecha de las eliminatorias más lindas del mundo. Por ello llegan la previa y pronósticos del cotejo Bolivia vs Argentina por la fecha 2.

Bolivia vs Argentina, Pronósticos Eliminatorias Fecha 2 – 3 Pm

Una nueva presentación para la escuadra boliviana que es la cenicienta de las eliminatorias, sin embargo, cuando juega de local es una selección de cuidado, y no es por su juego, es debido a las más de 3600 metros de altura de la Paz, un lugar injugable.

Los dirigidos por Farias vienen de caer vapuleados por Brasil, perdiendo 5-0 mostrando las grandes carencias de un equipo sin nada que mostrar. Y es que es lógico, tras las denuncias de Milton Melgar sobre el caos de la dirigencia y del cuerpo técnico, solo la altura parece ser una razón para que los locales se lleven un buen resultado.

Luego que volviera a ilusionar con una posible recuperación, los de Scaloni mostraron su peor rostro, evidenciando la falta de profundidad e imaginación de sus jugadores (los mortales), si el balón no pasa por Messi, resulta difícil imaginar una oportunidad de gol para Argentina.

La albiceleste no podrá contar con Paulo Dybala, que a causa de un cuadro gastrointestinal no viajó a Bolivia. El mejor jugador del mundo solo ha disputado dos encuentros ante Bolivia, en la ciudad de La Paz. En el primero, hace once años, bajo las órdenes de Diego Armando Maradona, la Argentina de Lionel Messi cayó, en un partido para el olvido, por 6-1. En el 2013, las dos selecciones se volvieron a ver las caras en el Estadio Hernando Siles. El encuentro terminó 1-1. Sin victorias ni goles para el gran Leo Messi en sus visitas a la Paz.

Historial:

En total, la Albiceleste disputó diez encuentros en la capital boliviana por Eliminatorias mundialistas, con un saldo de tres victorias, cuatro derrotas y dos empates.

Posibles Formaciones:

Bolivia: Carlos Lampe; Saul Torres, Gabriel Valverde, José Carrasco, Harry Céspedes; Raúl Castro, Diego Wayar; Alejandro Chumacero, Jhasmani Campos; Marcelo Martins y Jaume Cuellar.

Argentina: Armani; Foyth, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Salvio, De Paul, Paredes; Messi, L. Martínez, Ocampos.

Bolivia vs Argentina, Pronósticos Eliminatorias Fecha 2 – 3 Pm