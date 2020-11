Barcelona vs Real Betis | Análisis, cuotas, apuesta

Para este día sábado tenemos un enfrentamiento entre el Barcelona vs Real Betis por la jornada 9 de La Liga Santader. Un Barcelona que buscará aprovechar la condición de local en el Camp Nou para llevarse los 3 puntos que son clave para escalar peldaños en la tabla de posiciones.

Barcelona

El Barcelona viene de participar en una jornada entre semana de la UEFA Champions League ante el Dinamo Kiev, donde pudieron conseguir la victoria por diferencia mínima de 2-1, partido en el que se esperaba que el equipo ‘Culé’ diera una demostración de su alto nivel propinando una goleada a su rival.

Para esta jornada el Barcelona debe aprovechar la localidad para poder reconciliarse con la victoria en liga, luego de una racha de 4 partidos sin poder capitalizar un partido con una marca de 2 empates y 2 derrotas ubicándose así en el décimo segundo puesto de la tabla de posiciones en 6 partidos disputados.

Este será un partido clave en el que los dirigidos por Ronald Koeman quieran demostrar que han salido del bache en el que se encuentran, y esto lo harán con una baja importante como la de Philippe Coutinho quién se perderá el encuentro debido a una lesión al igual que Ronald Araújo y Samuel Umtiti.

Real Betis

El Real Betis llega a este encuentro luego de obtener una victoria clave ante Elche, donde sin mayor dificultad sentenciaron el encuentro desde muy temprano, habiendo anotado 2 goles en la primera media hora de partido y cerrando la goleada al minuto 56 con tanto de Cristian Tello para un resultado final de 3-1 como locales.

Los Verdiblancos se ubican en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos obtenidos en 8 enfrentamientos, en lo que registran una marca de 4 partidos ganados y 4 perdidos, ademas como visitantes suman 2 partidos ganados y 2 perdidos, sin registrar hasta la fecha algun empate.

El equipo del Real Betis no podrá contar con su goleador Cristian Tello, luego de que tuviera una lesión, sumándose a el tienen a Victor Camarasa, Nabil Fekir y Daniel Martín.

JUGADOR MÁS POWER

Ansu Fati con 4 goles se ubica como el goleador del equipo del Barcelona, y es que el joven ha demostrado que se ha acoplado de gran manera en el equipo, quién ha sabido sacarle provecho a tener un jugador como Messi que lo asista con pases excepcionales.

Sergio Canales es uno de los mejores jugadores con los que contará el Real Betis para este encuentro, y es que a pesar de solo sumar un gol en esta temporada, es un jugador clave que sabe encontrar espacios para asistir a sus compañeros, donde hasta la fecha suma 4 asistencias.

Pronóstico

Los enfrentamientos entre el Barcelona vs Real Betis se han caracterizado por tener grandes emociones a la vez que muchos goles, donde los duelos han acabado con tener mínimo 5 tantos. Y para este encuentro donde el Barcelona llega con falencias defensivas y con una ofensiva prometedora es posible que este partido siga los mismos patrones anteriores, en las que el Barcelona llegue anotar muchos goles pero también recibir algunos otros. Y aunque el Real Betis no cuente con su máximo goleador para este encuentro no es de sorprender que anotes al menos 1 gol en esta jornada.