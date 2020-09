Fuente: @MillosFCoficial El clásico capitalino se alista y Millos necesita resultados

La jornada 10 del FPC traerá muy buenos partidos, pero el que se llevará todos los focos será el derbi capitalino entre Santa Fe y Millonarios, dos equipos que caminan en polos opuestos de la tabla. Por ello llegan las apuestas y previa Santa Fe vs Millonarios, Liga BetPlay 2020 fecha 10.

En el reinicio de la liga, el rojo bogotano le ganó al Pereira a domicilio, en un muy buen cotejo demostrando que su nivel se mantiene. En estos momentos Independiente Santa Fe se encuentra invicto ante Millonarios en los últimos 8 partidos (4 victorias y 4 empates), desde el clausura del 2017, en la primera final, el azul no le gana al Cardenal, aquel con gol de Matías de los Santos.

Como muy bien se sabe, este cotejo se llevará a cabo a puerta cerrada, pero no será la primera vez que un derbi capitalino se juegue sin público. El primero de ellos fue en la temporada 2005, año en el que las barras bravas tenían azotado el FPC, en consecuencia se jugó sin público a órdenes del, por entonces alcalde, Lucho Garzón. El partido del 2005 terminó a favor de Santa Fe 3-1.

Horrible, desastroso, una lágrima completa es la defensa de Millonarios, una línea llena de dudas, de inseguridad y de lentitud. Así se vio ante Once Caldas, un partido en el que los azules se hicieron los goles solos y a la hora de demostrar rebeldía ¡Nadie! alzó la mano o metió un grito y terminó cayendo ante un Once que no tenía mucho que ofrecer.

Como se dijo antes, Millos no le gana a su rival de patio desde el 2017, pero eso no es lo más preocupante, lo más angustiante es el ritmo del equipo, que no se le ve un venidero cambio.

Por liga se han enfrentado 300 veces, registrando 116 victorias para Millos, 81 triunfos del León y 103 empates, los azules han marcado 444 tantos y los rojos 367, en los 300 cotejos disputados.

Posibles Formaciones:

Santa Fe: Castellanos; Palacios, Mosquera, Torijano, Arboleda;Seijas, Herrera, Velázquez, Pérez, Serje; Ramos.

Millonarios: Vargas; Román, De los Santos, Paz, Banguero; Pereira, Duque, Salazar; Godoy, Del Valle, Arango.

