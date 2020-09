Apuestas y previa Copa Libertadores 2020, Martes 22 de septiembre

Fuente: @Libertadores Cuarta fecha de la Copa Libertadores

No hay que especular en el mundo de las apuestas, por ellos les traemos, con la colaboración de DataFactory, los mejores datos para los partidos de la Copa Libertadores del día Martes 22. Acá va, la previa de la Copa Libertadores.

Grupo A – Barcelona vs Flamengo – 5:15.

Con goles de Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa y Bruno Henirque, Flamengo superó 3-0 a Barcelona en el anterior cruce por el Grupo A. El Mengao perdió sus últimos 3 juegos en Ecuador: 2-1 vs. LDU Quito (Grupo D 2019), 2-0 vs. Emelec (8vos de final 2019) y 5-0 vs. IDV (Grupo A 2020). El club de Guayaquil no sumó puntos en la fase de grupos a pesar de haber clasificado como el mejor en la etapa preliminar.

*Este partido aún está en duda los 6 contagios entre la plantilla del Fla y la amenaza del coronavirus se suma la del volcán Sangay, situado en el centro de Ecuador, que ha causado una lluvia de ceniza que está llegando incluso a la costa.

Junior vs Independiente del Valle – 7:30.

Tendrán el segundo cruce en Copa Libertadores 2020. En el primer enfrentamiento, @IDV_EC se impuso en Ecuador por 3-0 (Fernando Guerrero, Moises Caicedo y Lorenzo Faravelli). En la última jornada, Junior triunfó por 2-1 ante Barcelona en Ecuador, mientras el actual campeón de la @Sudamericana no tuvo piedad ante Flamengo: ganó 5-0 y es el equipo con más goles (11) y disparos (18) de la fase de grupos.

Grupo B – Tigre vs Bolivar – 5:15.

Tigre perdió sus 3 partidos en el Grupo B de @Libertadores 2020. El equipo de Néstor Gorosito cayó 2-0 frente a Bolívar (Jorge Flores y Erwin Saavedra), en el primer cruce en La Paz (Bolivia). El conjunto boliviano nunca pudo ganar en la Argentina tras 15 encuentros en la historia del certamen continental (2PE-13PP). Sus únicos 2 empates fueron vs. Boca (Grupo 1 de 1991) y 1-1 vs. Lanús (4tos de final 2014).

Grupo D – LDU Quito vs Sao Paulo – 7:30.

Disputarán el cuarto partido en el historial. LDU se quedó con el duelo anterior en Quito: 3-0 (Juan Paredes, Giovanny Espinosa y Patricio Urrutia), correspondiente al Grupo 4 de la edición 2004. Sao Paulo se impuso en el cruce de la actual competencia en Brasil por 3-0 (Reinaldo, Dani Alves e Igor Gomes). Sin embargo, el Tricolor paulista nunca pudo ganar ni marcar goles en Ecuador por la Copa Libertadores (1PE-2PP).

Binacional vs River Plate – 7:30

Volverán a enfrentarse tras la goleada 8-0 de @RiverPlate en Argentina por la Fecha 2 del Grupo D de la presente edición de la Copa. Ignacio Fernández (River) aportó 2 goles, brindó 1 asistencia y efectuó 7 disparos en el histórico triunfo ante el club peruano. El colombiano Rafael Santos Borré estuvo presente en el marcador en 3 de los últimos 4 juegos del equipo Millonario en @Libertadores.

Grupo F – Estudiantes de Mérida vs Nacional – 5:15.

Cumplirán 4 duelos en @Libertadores. Estudiantes de Mérida ganó en el único encuentro en Venezuela: 3-1 (Luis Vallenilla, Ruberth Morán y José Vera; Jorjao), por la fase de grupos de 1999. @Nacional cuenta con puntaje ideal y sus 3 victorias en el Grupo F fueron por la mínima diferencia. José Rivas anotó en las 2 presentaciones de @EstudiantesMEFC en el Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida (Venezuela).

