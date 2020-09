Apuestas y previa Copa Libertadores 2020, Jueves 17 de septiembre

Fuente: @Libertadores Tercera fecha de la Copa Libertadores

No hay que especular en el mundo de las apuestas, por ellos les traemos, con la colaboración de DataFactory, los mejores datos para los partidos de la Copa Libertadores del día Jueves. Acá va, la previa de la Copa Libertadores.

Jueves:

GRUPO F- Racing vs Nacional (U) – 7 Pm

Tendrán el octavo encuentro en Copa Libertadores. Se enfrentaron en la histórica final de 1967, edición ganada por el equipo argentino. Además, se midieron en fase de grupos de 1962 y 2003. Llegan con puntaje ideal en el Grupo F de la presente competencia. @RacingClub fue el conjunto con más remates al arco (19) en las fechas previas al receso por la pandemia del COVID-19.

Recomendado: Ambos equipos marcarán Sí – Haz tu apuesta aquí con Wplay

GRUPO D – Sao Paulo vs. River Plate – 5 Pm

Cumplirán 5 partidos en @Libertadores. Se midieron en Semifinales de 2005 y en fase de grupos de 2016. Sao Paulo llega invicto (3PG-1PE). @RiverPlate fue el equipo con más goles (8) y disparos (42) en las primeras 2 jornadas de fase de grupos. El actual subcampeón de América lleva un invicto de 4 partidos en Brasil (1PG-3PE). Su máxima, figura Ignacio Fernández, registra 33.3% de eficacia en disparos (2 goles).

Recomendado +2.5 goles: Haz tu apuesta aquí con Wplay

GRUPO G – Defensa y Justicia vs. Delfín – 5 Pm

Jugarán el primer partido en el historial general. Defensa perdió sus 2 partidos en la Copa Libertadores (1-2, vs. Santos y 2-1, vs. Olimpia) y recibió 3 goles de cabeza. Delfín, que reúne 1 punto en el Grupo G, disputará su primer duelo ante un rival argentino. Previo a la suspensión de la competencia por la pandemia, el once ecuatoriano fue el equipo con más balones recuperados de la fase de grupos (41).

Recomendado Gana o empata Defensa y Justicia + 1.5 goles : Haz tu apuesta aquí con Wplay

GRUPO H – Libertad vs Boca – 7 Pm

Cumplirán 7 duelos en Copa Libertadores. @BocaJrsOficial llega invicto, con 5 victorias y 1 empate. Además, el Xeneize ganó los 3 cruces en Paraguay: 1-0 (Semifinales de 1977), 2-0 (Cuartos de final de 2007) y 4-2 (Octavos de final de 2018). Libertad, dirigido por un histórico rival de Boca como Ramón Díaz, obtuvo puntaje ideal y es el equipo con mayor efectividad en disparos (22.7%) de la actual competencia.

Recordemos que Boca llega a Paraguay sin ritmo pero con gran parte de su nómina completa y sin Miguel Russo que no viajará a Ancunsión.

Recomendado +2.5 goles : Haz tu apuesta aquí con Wplay

GRUPO A – Independiente del Valle vs. Flamengo – 7 Pm

Independiente del Valle, ganador de la @Sudamericana 2019, recibe a Flamengo, el actual campeón de la @Libertadores. Se enfrentaron recientemente en la CONMEBOL Recopa Sudamericana 2020, en donde los brasileros se impusieron en el marcador global y alzaron la copa (2-2 y 3-0). En la presente competencia, ambos equipos cuentan con puntaje ideal en el Grupo A.

Recomendado ¿Ambos equipos marcarán? Si: Haz tu apuesta aquí con Wplay

Barcelona vs Junior- 9 Pm

Jugarán el tercer duelo por Copa Libertadores. Los anteriores cruces corresponden a la fase de grupos de la edición 1971, en donde Barcelona se impuso en Ecuador (3-1) y en Colombia (2-0). Ambos clubes no sumaron puntos en el Grupo A de la edición 2020. Barcelona fue el mejor equipo de la fase preliminar de la actual competencia, en donde dominó el ranking de goles (15) y asistencias (10).

Recomendado Gana Barcelona: Haz tu apuesta aquí con Wplay

GRUPO B – Guaraní vs. Tigre – 9 Pm

Guaraní lleva 20 cruces ante rivales argentinos en la Copa Libertadores. Sus únicas 2 victorias fueron ante Racing, en 2015 (el resto: 4PE-14PP). Tigre cumplirá 13 juegos en la historia del certamen (12 PJ: 6PG-6PP). El Matador tendrá su tercer juego en Paraguay (en 2013, derrotó 5-3 a Libertad y cayó 2-0 vs. Olimpia) Los dirigidos por Néstor Gorosito perdieron sus juegos sin marcar goles en el Grupo B de la presente edición.

Recomendado Gana Guaraní + -3.5 goles: Haz tu apuesta aquí con Wplay

*Información de DataFactory