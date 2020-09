Foto: mlb.com/mets

Philadelphia Phillies vs. Washington Nationals 21/09/20

Los Philadelphia Phillies han tenido una temporada de muchos altibajos, pero vienen de una productiva serie frente los Toronto Blue Jays, en la que ganaron tres de cuatro partidos. Algo que les dio la oportunidad de hacerse con el primer “Comodín” de la Liga Nacional. Los Washington Nationals ganaron de manera épica la Serie Mundial 2019. Y aunque no se esperaba que realizaran la misma hazaña en esta temporada, su último lugar en la División Este ha sido más que decepcionante. Los Philadelphia Phillies han demostrado que aún sin J.T. Realmuto y Rhys Hoskins, pueden ser efectivos en ataque, y hoy, volverán a tener una oportunidad de demostrarlo, ante un Anibal Sanchez que ha sido terrible en esta temporada, y que no da garantía de lanzar más de 5 entradas. Algo que sería mucho peor para los Nationals, quienes tendrían que recurrir a un bullpen que no ha parado de sufrir.

PRONÓSTICO: PHILADELPHIA PHILLIES

Milwaukee Brewers VS Cincinnati Reds 21/09/20

Los Milwaukee Brewers tuvieron un pésimo inicio de temporada, y aunque no han sido brillantes, han logrado enderezar un poco su camino. Creando una oportunidad de pelear al menos por uno de los lugares de playoffs. Los Cincinnati Reds son un equipo que se preparó para pelear fuertemente por los playoffs en esta temporada. Y aunque les costó mucho encontrar el ritmo adecuado, parece ser que ya lo han logrado. Ya que, han ganado 8 de sus últimos 10 partidos, mostrado una ofensiva consistente y un pitcheo muy efectivo. Aunque Woodruff ha dominado en dos ocasiones a los Cincinnati Reds, estos vienen en un mejor momento, con una ofensiva que ha sido eficiente, y un bullpen que si bien no es el mejor, es suficiente para detener a una pobre ataque de los Brewers una vez Castillo salga del encuentro. Además, los Brewers han tenido problemas jugando fuera de casa. Por lo que, la mejor opción en este partido es aprovechar el momento de los Reds y confiar en su victoria.

PRONÓSTICO: CINCINNATI REDS

Tampa Bay Rays VS New York Mets 21/09/20

Con un récord de 35-19 a falta de 6 juegos para que acabe la temporada regular, ya Tampa aseguró su participación en la postemporada y solo les faltaría asegurar su título divisional, ya que tienen a los Yankees a 3.5 juegos de diferencia. Una temporada más en la que los Mets decepcionan y en la que no veremos a Jacob deGrom participar en los playoff. Los Mets tienen un récord de 24-29 a falta de pocos días para el final de temporada y luce muy complicado, por no decir imposible, que alcancen la tierra prometida. Cinco de los previos siete juegos de Tampa acabaron con menos de 8 carreras. Apuesta por un partido con pocas anotaciones de parte de ambos equipos, con deGrom siendo deGrom y con los lanzadores de Tampa jugando a un muy buen nivel como de costumbre.

PRONÓSTICO: MENOS DE 8.5 CARRERAS

Chicago Cubs VS Pittsburgh Pirates 21/09/20

Chicago aún mantienen el liderazgo de la División Central de la Liga Nacional con un récord de 31-22. Con una ventaja de 3.5 juegos sobre St Louis Cardinals. Aún permanece empatado en el segundo lugar de la clasificación de la postemporada con Atlanta Braves. Pittsburgh Pirates llega sin oportunidad de competir en la postemporada. Ocupando el 5to y último lugar de la División Central de la Liga Nacional con 16 juegos de distancia del Primer lugar Chicago Cubs, y 11.5 juegos de distancia del 4to lugar. Este partido tendrá una batalla de abridores. Teniendo en cuenta los número que han venido mostrando ambos lanzadores en sus últimas apariciones donde en 5 entradas han mantenido poco tránsito de carreras. A pesar de que Cubs posiblemente busque una victoria para asegurar el clasificar de segundo lugar de la postemporada no creo que hagan más de 4.5 carrera en los primeros 5 innings

PRONÓSTICO: MENOS DE 5 CARRERAS AL 5TO INNING

Por: apuestanweb.com