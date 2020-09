Apuestas Milan vs Bologna: Previa Serie A Jornada 1, Lunes 21

Fuente: Squawka – Previa Milan vs Bologna

Arranca la Serie A, y con ella tendremos la aparición de un histórico, de un gigante que en su debut tendrá un difícil cotejo. Por ello, llega la previa, con los números de DataFactoryCol, y las apuestas para Milan vs Bologna, Previa Serie A Jornada 1, Lunes 21.

De momento el equipo de Pioli no ha hecho grandes movimientos, dejando su plantilla base tal y como estaba, liderada por el enorme Zlatan. Sin embargo, en las últimas horas se rumoreó que Memphis Depay tendría opciones de jugar en el rossoneri, sobre todo cuando el Barcelona no tiene dinero para comprarlo.

Los últimos 3 partidos entre estas dos escuadras en el San Siro significaron 3 victorias para los locales, en cada una de ellas ambas escuadras anotaron y se superó la cifra de +2.5 goles.

El sueco Ibrahimovic es la gran figura de los rossoneros y tras extender su vínculo con el club a sus 38 años, es la arma de gol de un cuadro que tuvo una temporada irregular, pero que tras el post receso tuvieron un segundo aire e incluso lograron clasificar sin complicaciones a la UEFA Europa League de este año.

Como lo hemos visto al pasar todo este mercado de fichajes, el fútbol italiano no ha tenido grandes movimientos, y el Bologna no es la excepción, su nómina base no se movió.

En este encuentro, Gary Medel, el Pitbull, no podrá ser parte de la partida, ya que se lesionó en uno de los entrenamientos previos.

Los Rossoblu promediaron 1,4 goles por partido fuera de casa la temporada pasada y consiguieron marcarle al Milan, Juventus, Roma y Nápoles. La incorporación del delantero Musa Barrow les ha ayudado a convertir las oportunidades, por lo que les veremos marcar en el Milan.

Posibles Formaciones:

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.