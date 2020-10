El verde paisa necesita oxígeno y lo tiene que recuperar en la Copa Sudamericana. Por ello llegan los pronósticos y apuestas Atlético Nacional vs River Plate (U), Ida

Atlético Nacional

El Verde paisa necesita un respiro, son muchas las complicaciones que ha tenido a lo largo del torneo local, y es que su defensa es un mamarracho, eso es innegable, es la segunda peor del FPC en aquel rubro, y no vale la excusa de estilos, está claro que el trabajo no funciona y no es adaptable a los jugadores que dirige Osorio (bueno, también tiene mala suerte con los arqueros, ni Quintana, ni mucho menos Cuadrado funcionan en la portería verdolaga).

En Copa Sudamericana, los de Medellín enfrentaron a un viejo conocido, Huracán. En aquella primera ronda, el Globo perdió en Medellín por 3-0, para terminar empatando a un gol en Argentina.

River Plate (U)

No hay ni punto de comparación con la escuadra que dirige el gran Marcelo Gallardo, lejos, a años luz se encuentra de tal nivel. Y es que desde que se reanudó el fútbol, en la caótica liga uruguaya, registra 6 derrotas , 4 victorias y 3 empates, terminando 12 de 16 equipos en el apertura.

Su técnico es Jorge Fosati, quien jugó en Millonarios en el 82 y supo ser entrenador de Cerro Porteño, Peñarol y de la selección de Arabia Saudita

Para llegar a esta ronda, los uruguayos eliminaron al incomprobable Atlético Grau de Perú, 1-2 de visitante y 1-0 como local.

Historia vs uruguayos

En el historial el enfrentamiento más importante del conjunto paisa ante escuadras uruguayas, sin duda alguna, fue contra Danubio en el 89, cuando el verde paisa empató a cero en Medellín y ganó 0-6 en Uruguay, con un arbitraje en la hoguera.

Aquella fue la primera llave ante escuadras orientales. El último mata a mata, también en Libertadores fue en el 2014, cuando el Defensor Sporting venció al “Rey de Copas” en sus dos cotejos, 0-1 en el Atanasio y 2-0 en Uruguay. Luego de ese duelo, en el 2016, en fase de grupos, los dirigidos, por ese entonces, por Reinaldo Rueda, le ganaron la ida y la vuelta Peñarol (2-0 y 0-4).

En total, en el Atanasio Nacional ha jugado 9 partidos contra escuadras uruguayas, ganado 7, empatando 1 y perdiendo en una ocasión, con 21 goles a favor y 6 en contra.

Posibles Formaciones

Atl. Nacional: PO: Quintana. DF: Barrientos, Bragheri, Mafla; Candelo, Betancur. MC: Rovira, Andrade, Perlaza, Hernández. DC: Duque.

River (U): PO: Oliveira DF: Viera, Marrero, Pertusso. MC: Rodríguez, Calzada, Rodríguez, Ospitaleche, Pérez. DC: Olivera, Neris.

