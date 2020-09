Apuestas Betis vs Real Madrid: Previa La Liga jornada 3, Sábado 27

ras el amargo debut liguero del Real Madrid, los de Zidane tienen que empezar a ganar si es que quieren ganar la liga y disipar las dudas que el técnico francés tiene sobre sus hombros, pero cuidado, los de Sevilla van punteros. Por ello llegan las apuestas del Betis vs Real Madrid, previa de La Liga jornada 3.

Apuestas Betis vs Real Madrid: Previa La Liga jornada 3

El conjunto que hoy dirige Manuel Pellegrini ganó sus dos primeros encuentros, ambos sin recibir gol, siendo protagonista el ex Barcelona Claudio Bravo. El primero de ellos, ante el Alavés con un gol en los minutos de adición. Y como dato adicional, ha sido la única escuadra que ha repetido el mismo equipo en cada uno de sus encuentros.

Los de Sevilla no han caído en sus últimos 3 cotejos ante el Real Madrid, registrando 9 victorias y un empate. La última vez que no pierden 4 o más partidos ante los Merengues, fue en el periodo de 1933 a 1935, cuando hilaron sin caer 5 cotejos.

El equipo conducido por el chileno Manuel Pellegrini encabeza la tabla de pases (866) y disparos (27) en LaLiga. El mediocampista argentino Guido Rodríguez (Betis) es el jugador top en materia de pases (117).

El conjunto blanco no empezó bien la temporada, jugando un partido para el bostezo ante la Real, y lo peor del caso, es que cuando Zizou ve el banquillo no encuentra respuestas claras y no tiene de otra (porque quiere) que poner a los canteranos.

El Real solo ha perdido 1 de sus últimos 6 partidos en el Villamarín, con 4 victorias y un empate. Fue precisamente el último, en marzo del presente año por 2-1. Así pues, los blancos solo han perdido 3 de sus pasadas 20 visitas a Andalucía, registrando 15 victorias y 2 empates.

Posibles Formaciones:

Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Carvalho, Guido; Fekir, Joaquín, Canales; Iglesias.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

