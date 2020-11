Apuestas América vs Nacional | Pronósticos FPC

Uno de los mejores clásicos del FPC se robará los 1/4 de final. Así, llegan los pronósticos y la previa de nuestras apuestas de América vs Nacional.

Hermoso inicio de cuartos de final con un partido histórico en el que saldrá un semifinalista y candidato al título. Pero cuidado, ambas escuadras vienen desarrollando un juego regular, sin lograr un buen equilibrio.

Pronósticos América vs Nacional | Apuestas FPC



AMÉRICA

El escarlata viene exigido tras algunos resultados inesperados, recuperándose de ellos ante Santa Fe el miércoles pasado, cuando el Diablo ganó por penales a los Cardenales. Pero cuidado, porque si vemos el historial contra los 8 clasificados, nos daremos cuenta que solo le ganó al Pasto, empatando contra Junior, Nacional y Cali (aunque el azucarero también le ganó), perdiendo ante Cali, Santa Fe, Tolima y Equidad.

Fuente: DIMAYOR. Victoria del América contra Santa Fe, Copa Colombia

El principal punto fuerte del rojo caleño fue su labor como local, ya que en el Pascual ganó 22 de los 33 puntos con los que finalizó, producto de 7 victorias, un empate y 2 derrotas, estas caídas en las dos últimas fechas en la Sucursal, contra Millonarios y ante Equidad. Con 19 goles a favor en casa, registra la tercer mejor cifra del campeonato.

De dicha forma, una victoria en este primer partido es fundamental, ya que de visitante, la “Mecha” se achica.

El Diablo Rojo no podrá contar con Rafael Carrascal que salió expulsado ante Equidad.

Duván Vergara se perfila como la carta clave del América y así se ha visto en las últimas fechas, cuando no aparece la Mechita pierde poder ofensivo, por lo que en estas instancias Vergara debe demostrar si está hecho para partidos importantes.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Graterol. DF: Arrieta, Torres, Segovia, Velasco. MC: Paz, Sierra; Arias, Cabrera. DL: Vergara, Ramos.

ATLÉTICO NACIONAL

Creo que no me cansaré de decir que Nacional es un equipo raro, totalmente desequilibrado, y ya no es por la táctica, sino que son sus jugadores los que se desconcentran en momentos clave, sobre todo los de la parte posterior.

Nacional es el cuarto equipo más goleado del campeonato, superado por Cúcuta, Chicó y Alianza Petrolera, el lado bueno de ese desequilibrio radica en la parte ofensiva, cuya delantera registra 39 tantos, el mejor número del campeonato.

Helibelton Palacios dio positivo en las pruebas PCR y no podrá jugar contra América.

Nacional sigue su camino en Copa Colombia tras vencer al Águilas desde los penales

Y ojo, Nacional se ubicó en la segunda posición de la tabla de foráneos, producto de 6 victorias, un empate y 3 derrotas, dos de esas caídas fueron en sus últimos 3 partidos, ante Millonarios y contra Patriotas. Solo ante Once Caldas y Millos no pudo anotar, en los otros 8 partidos fuera del Atanasio, el verde paisa logró convertir por lo menos un gol.

Es clara que la figura de Nacional es el “Rifle” Andrade, el ex América de México aporta un juego depurado, profundidad, remate y temperamento, en los momentos que se le necesita aparece.

Sin duda alguna este cotejo no tiene un claro favorito, un ganador por una apuesta segura es un riesgo latente, pero al ver que Nacional es el protagonista, los goles, en la previa, están garantizados.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Cuadrado. DF: Candelo, Valdelamar, Mosquera, Fory. MC: Rovira, Perlaza; Barrera, Andrade, Hernández. DL: Duque.

LOS DATOS

Atlético Nacional perdió solo uno de los últimos nueve enfrentamientos ante América de Cali en Primera A (6V 2E); fue 1-2 en su última visita, en el Finalización 2019.

América de Cali viene de perder dos juegos consecutivos como local en Primera A; había ganado 14 de los anteriores 15 juegos en casa, empatando el restante.

Atlético Nacional recibió siete goles en sus últimos tres juegos de visitante en Primera A (1V 2D); sin embargo, logró ganar el más reciente 3-2 ante Alianza Petrolera.

Adrián Ramos anotó tres de los últimos cuatro goles de América de Cali en el Campeonato 2020.

Atlético Nacional fue el equipo con mayor promedio de posesión (62,6%) y de precisión de pases (83,4%) en el Campeonato 2020.

