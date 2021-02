¡Qué bellos son los clásicos! Sin duda alguna son los partidos que todos quieren ganar y nadie desea perder. Así, les traemos los clásicos más “importantes” del mundo.

+ Pronósticos Napoli vs Atalanta | Apuestas Copa Italia.

+ Deportivo Cali confirmó lesión importante de Juan Camilo Angulo

+ Stefan Medina y Avilés Hurtado regresan tras superar el Covid.

Cuando vemos el calendario, los sorteos, lo primero que se nos viene a la cabeza es el duelo ante el clásico rival, los derbis, la historia sujeta a juicio y el honor en la cancha. Es tal la importancia de ese tipo de partidos que no concebimos perderlo y hacerlo puede significar una mancha imborrable ¿Verdad Boca?

Con ese sentido, la revista “FourFourTwo” realizó un escalafón de los 50 clásicos más importantes en el mundo y para sorpresa del fútbol colombiano, no está ni el Millonarios vs Nacional, ni el América vs Millonarios, ni mucho menos el Nacional vs América. Solo uno de ellos es el protagonista, el único clásico “digno” de ver para la revista inglesa.

El partido que representa al FPC en la “deslumbrante” lista es el derbi Vallecaucano, el Deportivo Cali vs América de Cali es el único cotejo del FPC que integra la lista de los 50 clásicos más importantes del mundo, superando al derbi Rosarino, entre Newells y Rosario Central y el del País Vasco entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao.

Lista de los 50 mayores clásicos del fútbol mundial: