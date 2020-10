Un nuevo superclásico paraliza el mundo futbolístico el día sábado 25, cuando se ruede la pelota, a las 9 Am (Hora colombiana), en el verde césped del Camp Nou. Por ello, y honrando la rica historia de ambas escuadras, en Fanaticadas by Futbolete, entregamos los 9 Datos para Barcelona vs Real Madrid

1.Cero Público

Será la primera vez, EN TODA LA HISTORIA, que un clásico entre Barcelona y Real Madrid se juegue sin público. (Bendito Coronavirus) . Primera ocasión que el equipo Blanco no será abucheado en el Camp Nou.

2. 0-0 ¿Un imposible?

De los 244 superclásicos españoles (oficiales), tan solo 9 de ellos terminaron con empate a cero goles. Sin duda algunos clásicos de nuestro hemisferio deberían aprender de ello.

3.Sergio Ramos

El central del Real Madrid es el futbolista con más superclásicos en su espalda, con 44, si no llega a jugar y Messi lo hace,el argentino lo alcanzará en la cima.

4.Ramos a lo Bedoya

Ramos tiene en su “pasado judicial” más de 17 amonestaciones y 5 expulsiones, en los clásicos españoles.

5.Goleadores

Los 3 máximos goleadores del clásico hacen parte de los mejores futbolistas de toda la historia: Lionel Messi (marcó 26 goles), Cristiano Ronaldo (18 goles), Di Stéfano (18 goles)

6.El “Recambio” del Barcelona

Neto, Dest, Araujo, Junior Firpo, Pjanić, Matheus Fernandes, Riqui Puig, Pedri y Trincão podrían escribir por primera vez su nombre en los Clásicos. Ahora bien, destacar que Neto, Junior Firpo y Pjanić ya saben que es jugar contra el conjunto blanco. Además, el centrocampista bosnio le ha marcado un gol; fue en la Champions 2009/10.

7.Koeman en el superclásico

El 7 de octubre de 1989, el defensa holandés firmaba su primera aparición en un Barça-Madrid y dejaba huella en el electrónico final. Porque, en su primer Clásico como jugador, Koeman transformó, de manera impecable, dos penas máximas.

Un doblete que abriría la cuenta anotadora del de Zaandam, que en los 14 partidos de azulgrana ante los blancos sumaría un total de cinco goles.

8.Zidane en el superclásico

Su estreno en un Clásico como jugador del Real Madrid fue el 4 de noviembre de 2001 y el equipo blanco ganó 2-0 con goles de Morientes y Figo.

Zinedine Zidane ha disputado un total de 20 Clásicos entre jugador y entrenador y su balance es positivo sumando 8 victorias, cinco derrotas y 7 empates repartidos entre Liga, Champions y Supercopa de España.

9.Los números Pos-CR7

Karim Benzema llega a este enfrentamiento como el máximo goleador en los Clásicos sin la presencia de Cristiano y Messi. El francés le ha anotado 9 goles al Barcelona. Siendo el segundo Sergio Ramos, marcando 4 tantos (Recordemos que el Bicho anotó 18 goles en El Clásico).