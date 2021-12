Posibilidades de ver a Falcao en acción este fin de semana

Sigue sin confirmarse cuándo será posible el regreso de Falcao a competencia con el Rayo Vallecano. Por tiempo, sería ya, este fin de semana.

En la fecha anterior, cuando muchos apuntaban a una vuelta de Radamel, una molestia menor lo privó de competir. Se perdió la opción de verlo en acción después de la lesión muscular sufrida contra el Real Madrid.

Para este fin de semana, cuando el Rayo Vallecano será local frente al Espanyol, el técnico Andoni Iraola mantiene la expectativa. No confirmó que el Tigre se vaya a perder el juego. La situación es compleja. Guarda la esperanza y con esa convicción esperará hasta último momento.

“Al final no han podido, hablo de Randy (Nteka), Radamel y Pathé Ciss, venir convocados en los últimos partidos. Hoy veremos a ver cómo entrenan. Confío en que alguno nos pueda ayudar, aunque sea que lo metamos en la convocatoria y analicemos mañana si pueden jugar o no. Pero al día de hoy no te puedo decir, sobre todo con estos tres jugadores, nada en concreto”, explicó el DT.