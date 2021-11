No todo son malas noticias para Falcao García

Este lunes ha sido un día de muchas noticias en el entorno de Radamel Falcao García, quien no estará con la Selección Colombia por lesión y no volverá a jugar con Rayo Vallecano en el mes de noviembre.

Se confirmó que el delantero colombiano “sufrió una rotura en el aductor mayor del muslo derecho. El tiempo inicial estimado de baja es de tres a cuatro semanas”, razón por la que fue desconvocado de la Tricolor.

No obstante, no todo fueron malas noticias para el Tigre y es que por su gran nivel y la cuota goleadora demostrada con el Rayo vallecano, las directivas del cuadro de Vallecas prepara su renovación, algo que no es nada fácil e conseguir a los 35 años de edad.

Según el periodista de Marcos de Vicente, de ‘El Chiringuito’, el Rayo alista la renovación para el cafetero. Cabe recordar que Falcao García firmó un contrato inicial hasta junio del 2022 y un año más opcional, según su rendimiento.

Ahora, con cinco goles en ocho partidos disputados en la liga española, Falcao firmará su extensión del contrato hasta 2023 independientemente de lo que pase de aquí en adelante, pues sus goles lo harían volver a ser protagonizar el mercado de fichajes, algo que no quiere el cuadro de Vallecas, motivo por el que busca asegurar su presencia en el Rayo.