Koeman lamenta algo que al Rayo Vallecano le sobra con Falcao

El director técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, se encuentra en el ojo del huracán, discutido por los dos últimos resultados.

Viene de perder como local el clásico y ahora, de visitante, sucumbe frente a un adversario contra el cual debería haber sido superior. Caer contra el Rayo Vallecano es un golpe bajo al orgullo barcelonista. Hay división de opiniones contra Koeman, quien en su explicación acerca de lo sucedido en el partido se refirió al nivel de juego.

+ Nunca le había pasado a Falcao, hasta ahora

+ ¿Qué le pasó a la camiseta de Falcao?

“Hemos jugado muy bien después de los primeros quince minutos. Ellos salieron muy fuertes, nos presionaron mucho, pero después hemos entrado en el partido, fuimos superiores y hemos tenido las mejores oportunidades. En la segunda parte seis o siete, pero no marcamos. No puedo decir más”, explicó el entrenador.

Falcao, verdugo y envidiado

Ya quisiera el FC Barcelona tener un jugador con la efectividad de Falcao, quien además de sellar el partido a favor del Rayo Vallecano, gracias a su gol en el primer tiempo, el Tigre se lleva elogios porque en poco tiempo consigue algo que clubes como el Barcelona extrañan.

“Agüero siempre ha sido goleador, Memphis lleva años marcando quince o veinte goles…”, dijo Koeman, para quien esta situación no deja de inquietarlo. “Estoy preocupado por nuestra efectividad, claro, pero no por nuestro juego, Sé que eso en España no cuenta, porque es 1-0. Mejor no decir nada”.