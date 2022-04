Hinchas del Atlético de Madrid no olvidan a Falcao e hicieron un pedido a la dirigentes

La historia de Radamel Falcao García con la camiseta del Atlético de Madrid está presente en el recuerdo de los hinchas del club que pidieron algo para el goleador.

Una de las mejores temporadas que ha tenido en su carrera futbolística el ‘Tigre’, fue con la camiseta del Atlético de Madrid. Con el equipo español el delantero de la Selección Colombia logró varios títulos y además goles que quedarán en la memoria de los hinchas que no olvidan el paso de Falcao por el club.

Los aficionados aprovecharon la dinámica en la que el club homenajeo al uruguayo, Luis Suárez que es considerado ídolo de la institución, para recordar al samario de 36 años. Una placa para Suárez fue el numeral utilizado por los hinchas para resaltar al también delantero sudamericano.

Pero no solamente el nombre de ‘Lucho’ Suárez, salió a relucir; muchos insistieron que varios ídolos y jugadores que han vestido la camiseta del Atlético deben tener el mismo reconocimiento, entre ellos Radamel Falcao. Los hinchas hicieron un llamado a los dirigentes del club, para que lo hecho por el colombiano sea reconocido por el club.

Falcao García estuvo dos temporadas con el Atlético de Madrid (2011-12; 2012-13). Allí consiguió dos títulos en la Liga de Europa y además ganó una Copa del Rey. El delantero llegó al club español después de su paso por el Porto de Portugal y después saltó al fútbol francés, al As Mónaco.

Actualmente el colombiano hace parte del Rayo Vallecano, equipo con el que no ha logrado tener una larga continuidad por culpa de las lesiones que han alejado al ‘Tigre’ de las canchas.

que gente como Suárez o Falcao no tengan placa por no haber jugado 100 partidos y personajes como Vitolo sí la tengan me parece una broma de mal gusto#UnaPlacaParaSuárez #UnaPlacaParaFalcao https://t.co/cdePAhzBPj

— Arturo Fdez (@arturo_71) April 26, 2022