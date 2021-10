Gol de Falcao, otra derrota del Barcelona y adiós a Ronald Koeman

Un par de horas después de perder con Rayo Vallecano (gol de Falcao), FC Barcelona hizo oficial su decisión: Ronald Koeman deja de ser su entrenador.

El comunicado oficial del club catalán dice: “El FC Barcelona ha relevado a Ronald Koeman de sus funciones como técnico del primer equipo. El presidente del club, Joan Laporta, le informó de la decisión tras la derrota ante el Rayo Vallecano. Ronald Koeman se despedirá de la plantilla el jueves en la Ciutat Esportiva. El FC Barcelona quiere agradecerle su servicio al Club y le desea lo mejor en su carrera profesional”.

Esa derrota que se dio con gol de Radamel Falcao García, apenas 3 días después de la del clásico con Real Madrid en el Camp Nou, terminaron siendo suficiente. El equipo está en la novena posición de LaLiga. En este momento se toma la decisión de su salida.

“La derrota contra el Rayo ha sido la gota que ha colmado el vaso y ante la difícil situación que atraviesa el club deportivamente después de perder el clásico, hundiéndose en LaLiga y con opciones de quedar fuera de los octavos de final de la Champions League, todo ello vestido con un estilo de juego sin ideas, ha llevado al club a tomar la decisión de prescindir del técnico neerlandés”, informó el diario Sport minutos antes de la oficialización.

