Falcao García y un mural que le hicieron en Bogotá: “No me queda más que agradecer”

Radamel Falcao García se ha convertido en un referente del deporte colombiano. Cada vez tiene más hinchas y seguidores no solo en su país, sino también al rededor del mundo. En España vive un momento de gran nivel, jugando para el Rayo Vallecano y en el ocaso de su carrera se consolida como uno de los mejores jugadores cafeteros de la historia.

Los elogios le han llegado de todos lados, pero hubo uno reciente que el mismo delantero mostró y agradeció a través de sus redes sociales. Se trata de un mural pintado en un barrio de Bogotá, donde se ve al atacante cantando un gol y en otra parte junto a un tigre.

El sitio exacto de la pintura está en la fachada de una casa en la localidad de Ciudad Bolívar, en la capital colombiana. “Me compartieron esta foto. No me queda más que agradecer a la persona o personas que lo hicieron. También al que prestó la pared. Y a la persona que tomó la foto. Está ubicado en el barrio Paraíso, Ciudad Bolívar, Bogotá. Gracias y aprovecho para exaltar su talento”, escribió Radamel en su cuenta de Twitter.

Me compartieron esta foto. No me queda más que agradecer a la persona o personas que lo hicieron. También al que prestó la pared. 😁 Y a la persona que tomó la foto. Está ubicado en el barrio Paraiso, Ciudad Bolívar, Bogotá. Gracias y aprovecho para exaltar su talento. 💯💯 pic.twitter.com/jLlRyTiu87

— Radamel Falcao (@FALCAO) October 22, 2021