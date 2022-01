Falcao conoce rival en octavos de final por la Copa del Rey

Los octavos de final en la Copa del Rey tendrán a Falcao en acción. No es el único colombiano: También se cuentan a Johan Mojica y Helibelton Palacios con Elche, así como Bernardo Espinosa, integrante del Girona.

En cuanto al Tigre y el Rayo Vallecano, en medio de todo, salió bien librado del sorteo. El rival en la nueva instancia es el Girona. Duelo atractivo, a disputarse en campo del cuadro que en la actualidad compite en Segunda División.

En cuanto al Elche, difícil rival. Nada menos que el Real Madrid. Así sean locales (Estadio Martínez Valero) no resta advertir el grado de dificultad que implica este desafío para el plantel que integran Mojica y Palacios.

En cuanto a los demás cruces, sobresale el derbi entre Betis y Sevilla en el estadio Benito Villamarín, así como el Athletic vs. Barcelona en San Mamés.

Octavos de final en la Copa del Rey

Atlético de Baleares vs Valencia

Girona vs Rayo Vallecano

Sporting de Gijón vs Cádiz

Elche vs Real Madrid

Real Sociedad vs Atlético de Madrid

Betis vs Sevilla

Athletic Club vs Barcelona

Mallorca vs Espanyol