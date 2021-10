DT del Rayo Vallecano: “Falcao García es un jugador de la élite absoluta y agradecemos tenerlo”

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, fue el protagonista de una nota especial que le hicieron en España, por el progreso de su carrera como entrenador, desde que se retiró de futbolista en 2016. En la conversación, no dudó en hablar de la incorporación de Radamel Falcao García, el acierto más grande de la temporada.

Y es que todo parece que se ha alineado para que las cosas les salgan bien. A la fecha, el cuadro Franjirrojo está cumpliendo con una campaña única en toda su historia. “Hemos empezado bien pero todavía son pocas jornadas y aún quedan lejos los objetivos. Hay que seguir así para seguir sumando. No imaginaba un inicio como este. Los dos primeros partidos de Liga los perdimos, en dos escenarios complicados, y tener ahora 16 puntos puede sorprender. Hemos ganado los partidos que teníamos que ganar, los cuatro de casa, y el extra de hacerlo en San Mamés, que es un campo complicado, son puntos que no esperas y que te dan ese salto para estar arriba. Lo más importante es la sensación de que hemos sido competitivos todos los partidos. Podemos ganar o perder pero el equipo no se siente tan inferior a otros rivales como se podía pensar”, expresó.

Cuando habló de la llegada del Tigre al club, no se guardó ningún elogio. “Hasta que no se cierra el mercado no soy consciente de que llegaba. Hasta ahora ha estado mucho con Colombia y no ha estado tanto con nosotros, pero nos lo ha puesto muy fácil. Es un jugador que ha tenido una carrera que se puede comparar solo con gente de la elite absoluta y el hecho de tenerlo en el Rayo es para agradecerlo todos los días”, apuntó.

Y aseguró que su estrategia estará en torno al atacante. “Su faceta rematadora no la vamos a descubrir ahora y a pesar de los años la sigue manteniendo. Hay que intentar que el equipo juegue lo más cerca del área para que podamos aprovecharnos de lo que mejor hace, que es finalizar jugadas. Él nos tiene que ayudar para jugar también cerca del área rival porque como entiende el juego nos va a dar goles. También le vamos a exigir sin balón para que el equipo presione, pero creo que le viene bien la forma de juego que tenemos”, explicó.