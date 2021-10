Busquets: “Falcao lo hace bien. Es un error totalmente mío”

Radamel Falcao García es el nombre con el que tendrán pesadillas los jugadores del Barcelona FC. El Tigre anotó el único tanto del partido en que el Rayo Vallecano le ganó por 1-0 al cuadro Azulgrana, tras casi 20 años sin lograrlo.

Uno de los que sufrió el talento del delantero samario fue Sergio Busquets, quien al terminar el encuentro, admitió su error lo elogió. “Me duermo y me roban la cartera. Montan la contra y Falcao lo hace bien, finaliza bien y es un error totalmente mío“, expresó.

El mediocampista analizó un poco la situación del equipo catalán, que con esta derrota a manos del atacante colombiano, quedó sumido en su crisis deportiva. “Es preocupante a nivel general porque no son partidos desastrosos pero pasan muchas cosas que hacen que poco a poco el rival se viene arriba con un gol o jugadas asiladas y ya nos cuesta el doble”, agregó.

Sobre el enfrentamiento con los Franjirrojos, apuntó: “El partido está en la dinámica de lo que viene pasando a lo largo de la temporada. Era un campo difícil y había que salir bien desde atrás. Yo he cometido un error y pagamos las consecuencias. En la segunda, tuvimos ocasiones, llegadas, el penalti…. Nos falta de todo: ir, creer, concentración, no cometer errores… No hacemos malos partidos pero si sumas todo es muy difícil porque ellos nos meten gol y nosotros no”.

Finalmente, respaldó la labor del entrenador Ronald Koeman. “Aquí estamos todos en el mismo barco. La culpa es de todos. Para lo bueno y malo somos un equipo y hay que demostrarlo en el campo”, concluyó.