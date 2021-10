¡Atención fans de Falcao García!: podrán elegir cómo debe celebrar sus goles

Radamel Falcao García vive grandes y buenos momentos con Rayo Vallecano. Los hinchas están felices con su presencia en el club y ahora tendrán un plus para compartir directamente con él. Además, no solo los seguidores del cuadro español podrán hacerlo, sino todos los fans del delantero colombiano.

El Tigre firmó una alianza con Socios.com, una plataforma en la que los aficionados podrán elegir cómo debe celebrar sus anotaciones el atacante. “Me he asociado con ‘Socios’ para darles a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de elegir mi próxima celebración de goles“, escribió el futbolista en su cuenta de Twitter.

Además, acompañó la publicación con un video donde se ven algunos de sus festejos cuando anota. Por lo tanto, quienes admiran al máximo artillero de la Tricolor podrán estar al pendiente para seleccionar la forma en que su ídolo gritará gol.

El próximo partido en el que el samario estará presente será este domingo frente al Real Betis a las 11:30 a.m. Allí, si marca, se podrá ver cuál celebración fue la más votada.

🐅My goal. Your celebration.

I have teamed up with @socios to give fans around the world the chance to pick my next goal celebration! Download the https://t.co/howNHbRdpr App & vote for free!

👉 :Get The App: https://t.co/MSU2KaYtsF#BeMoreThanAFan ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/sVlFTSW62j

— Radamel Falcao (@FALCAO) October 20, 2021